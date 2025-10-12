október 12., vasárnap

Miksa névnap

10°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Makói hagyma és szürkeharcsa régi ízben, új köntösben

30 perce

Letenyeys diákok nyertek a magyar Bocuse d'Or versenyen

Címkék#Magyar Bocuse d ’ Or Akadémia#séf#verseny

A szári Németh Eszter és a százhalombattai Petrusán Marcell nyerték meg a fődíjat a Magyar Bocuse d’Or ifjúsági utánpótlás szakácsversenyén. Az utolsó éves szakácstechnikusok a felcsúti Letenyey Lajos Technikumban tanulnak, s a Hungexpo területén nagy közönség előtt mutatták be három óra alatt tudásukat, a szakmai zsűri előtt igen meggyőzően.

Zsohár Melinda

A Magyar Bocuse d’ Or Akadémia elnöke, Hamvas Zoltán kérte fel a nyáron Kocsonya Kálmán igazgatóhelyettest, hogy a felcsúti Letenyey Középiskolából szívesen látják a kéttagú csapatot a nemes versengésre. Meghívással lehetett tehát odakerülni a rangos gasztronómiai versengésre, ami eleve komoly szűrő volt a magas szakmai színvonalra. Érdekes szakmai indok, hogy miért hirdették meg első ízben az ifjúsági, utánpótlás szakácsversenyt e gasztronómiai fórumon, túl a kézenfekvő okon felül. Egyrészt a jövő végzős technikusok tudására volt kíváncsi a meghirdető, másodsorban keresték a felnőttek mellé azokat a commis-kat (komikat), azaz profi „szakácsinasokat”, akiket a „nagyok” a 2027-es leendő versenyekre maguk mellé vehetnek a legrangosabb megméretéseken.

Németh  Eszter és Petrusán Marcell a felcsúti Letenyey Középiskola győztes végzős technikusai Glaszhütterné Kiss Annamária igazgatónővel az eredményhirdetés után 

A meghívás megtisztelő volt, bár rövid idő állt rendelkezésre a felkészülésre. Kocsonya Kálmán nemzetközi hírű séf, a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola jó hírének egyik megalapozójaként tanított a vendéglátós, elsősorban a szakács szakon, s nyugdíjba vonulása ellenére „visszajár” az iskolába. Felkérte Varga Gergely séfet, tanárt a diákok kiválasztására és felkészítésére, s a versenyen való kísérésükre. Németh Eszter és Petrusán Marcell feszes tempóban gyakoroltak szinte naponta, Varga Gergely mellett Volenter István séf, a magyar vidéki gasztronómia egyik legelismertebb alakja mentorként vett részt a magas követelményeket támasztó gasztronómiai kihívás sikerének érdekében, a Bocuse Akadémia ajánlására.

 

A szakácstechnikus tanulóknak három óra alatt kellett két főételt, hat köretet és négy mártást megalkotniuk a kötelező makói hagyma és a szürkeharcsa felhasználásával. Hagyományos ízt kívántak, új formában és variációban az értékelők, de itthon, Felcsúton is úgy tréningeztek a fiatalok a tanárukkal, hogy megmutassák a magyar főzési alapokon nyugvó újító és kreatív képességüket. A vegetáriánus és a halas főétel és a hozzávalók látványos tálalásában a Letenyey pincértanulói segítettek a helyszínen. A Hungexpo egyik épületében berendezett konyha többszáz néző előtt volt látható, drónokkal is föléjük szálltak a versenyzőknek – felnőtteknek és diákoknak. A felcsútiak közül számosan a helyszínen szurkoltak, s Németh Eszter és Petrusán Marcell szülei is jelen voltak az izgalmas, látványos, de nem utolsósorban a szakmai igényességről szóló megméretésen. 

 

A vegetáriánus fogás makói hagymatorta, tormás almával töltött cékla, batáta püré, vegetáriánus “pecsenyelé” és beurre blanc volt, ezeket itthon találták ki Varga Gergely, Kocsonya Kálmán segítségével a fiatalok, Volenter István helyeslő közreműködésével. A halas fogásban a szürkeharcsa tekercset túróval töltött ravioli, tejfölhab és sültpaprika-mártás, rakott gyökérzöldség petrezselyem pürével tálalták fel kóstolásra a rangos zsűrinek, akik egyenként is a szakma elismert személyiségei. Az ételek íze és kinézete, a textúrák, a munkaterület tisztasága, a fel nem használt anyagok kezelése - mind-mind a legapróbb részletekig pontozták, akár a nagy versenyeken. A befektetett munka megtérült, összegzik a letenyeysek, az eredményhirdetésnél az iskola és a két győztes tanuló nevét mondták először. Az FMH hamarosan részletesebben is beszámol a versenyzőkről és tanárukról e manapság nagy érdeklődésre számot tartó műfajban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu