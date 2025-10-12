Letenyeys diákok nyertek a magyar Bocuse d'Or versenyen

A Magyar Bocuse d’ Or Akadémia elnöke, Hamvas Zoltán kérte fel a nyáron Kocsonya Kálmán igazgatóhelyettest, hogy a felcsúti Letenyey Középiskolából szívesen látják a kéttagú csapatot a nemes versengésre. Meghívással lehetett tehát odakerülni a rangos gasztronómiai versengésre, ami eleve komoly szűrő volt a magas szakmai színvonalra. Érdekes szakmai indok, hogy miért hirdették meg első ízben az ifjúsági, utánpótlás szakácsversenyt e gasztronómiai fórumon, túl a kézenfekvő okon felül. Egyrészt a jövő végzős technikusok tudására volt kíváncsi a meghirdető, másodsorban keresték a felnőttek mellé azokat a commis-kat (komikat), azaz profi „szakácsinasokat”, akiket a „nagyok” a 2027-es leendő versenyekre maguk mellé vehetnek a legrangosabb megméretéseken.

Németh Eszter és Petrusán Marcell a felcsúti Letenyey Középiskola győztes végzős technikusai Glaszhütterné Kiss Annamária igazgatónővel az eredményhirdetés után

A meghívás megtisztelő volt, bár rövid idő állt rendelkezésre a felkészülésre. Kocsonya Kálmán nemzetközi hírű séf, a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola jó hírének egyik megalapozójaként tanított a vendéglátós, elsősorban a szakács szakon, s nyugdíjba vonulása ellenére „visszajár” az iskolába. Felkérte Varga Gergely séfet, tanárt a diákok kiválasztására és felkészítésére, s a versenyen való kísérésükre. Németh Eszter és Petrusán Marcell feszes tempóban gyakoroltak szinte naponta, Varga Gergely mellett Volenter István séf, a magyar vidéki gasztronómia egyik legelismertebb alakja mentorként vett részt a magas követelményeket támasztó gasztronómiai kihívás sikerének érdekében, a Bocuse Akadémia ajánlására.

A szakácstechnikus tanulóknak három óra alatt kellett két főételt, hat köretet és négy mártást megalkotniuk a kötelező makói hagyma és a szürkeharcsa felhasználásával. Hagyományos ízt kívántak, új formában és variációban az értékelők, de itthon, Felcsúton is úgy tréningeztek a fiatalok a tanárukkal, hogy megmutassák a magyar főzési alapokon nyugvó újító és kreatív képességüket. A vegetáriánus és a halas főétel és a hozzávalók látványos tálalásában a Letenyey pincértanulói segítettek a helyszínen. A Hungexpo egyik épületében berendezett konyha többszáz néző előtt volt látható, drónokkal is föléjük szálltak a versenyzőknek – felnőtteknek és diákoknak. A felcsútiak közül számosan a helyszínen szurkoltak, s Németh Eszter és Petrusán Marcell szülei is jelen voltak az izgalmas, látványos, de nem utolsósorban a szakmai igényességről szóló megméretésen.