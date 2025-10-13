október 13., hétfő

Indulhat a vadászat

1 órája

1350 évente tér vissza – most szabad szemmel is látható lesz a zöld üstökös

Címkék#Lemmon#üstökös naprendszer#égbolt#Svábhegyi Csillagvizsgáló

Lázban égnek az éjszakai égbolt szerelmesei. Az üstökös már a Naprendszer belső régióiban jár, a neve C/2025 A6, becenevén Lemmon. Akit érdekel, és szeretné megnézni, annak nagyon kell figyelnie, de érdemes, mert meglehetősen ritkán látható ez az égi jelenség, úgy 1350 évente látogatja a Napot.

Feol.hu

A Svábhegyi Csillagvizsgáló hírei között kiemelt helyet kapott egy olyan újdonság, ami már most lázban tartja az éjszakai égbolt szerelmeseit. A közeledő Lemmon üstökös, a szakemberek szerint akár szabad szemmel is látható lesz, igaz, ehhez tiszta égbolt és kevés holdfény szükséges.

lemmon
A C/2025 A6 (Lemmon) üstökös Forgács Attila felvételén Utah államból.
Forrás: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Lemmon üstökös lett az aszteroidából

A C/2025 A6 (Lemmon) üstököst a Mount Lemmon Survey (MLS) földközeli objektumok felfedezésével és nyomon követésével foglalkozó égboltfelmérő program keretében találták 2025. január 3-án. Az égitest ekkor 4,5 CSE-re járt a Földtől, 21,5 magnitúdós fényességgel, mindössze 2,2 ívmásodperces látszó átmérővel, első pillantásra egy halvány, kicsiny fénypöttynek tűnt. A csillagászok a kompakt méret alapján eleinte aszteroidának gondolták. Később 2024. novemberéből származó Pan-STARRS felvételek is előkerültek az objektumról. A pályaszámítások egyértelműsítették, hogy egy hosszú periódusú, elnyúlt ellipszispályán mozgó üstökösről van szó, amely 1350 évenként ér napközelbe. Érdekesség, hogy a számítások szerint a mostani napközelsége csökkenteni fogja a keringési periódust 1155 évre – de még ekkor is igen ritkán látogat majd az égitest a Naprendszer belső régióiba – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményéből, amiből az is kiderül, hogy a csillagászok, a legutóbbi megfigyelésekre hagyatkozva 3,5 – 5 magnitúdó közötti fényességet várnak arra az időre, amikor az üstökössé vált aszteroida megközelíti a Földet. Ez sokaknak öröm, mert ez a fényerő elég ahhoz, hogy akár szabad szemmel is látható lesz a fényszennyezés és holdfény nélküli, éjszakai égbolton.

Készüljünk a nagy találkozásra!

– A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a megfigyelésre legalkalmasabb, holdfénymentes időszakok az üstökös október 21-i földközelsége előtti és utáni hétre és a november 8-i napközelségére és azt követő hétre esnek. Az üstökös október 12-én, vasárnap este 19 órakor a Nagy Medve csillagkép határán, 14 fokkal a látóhatár felett fog helyezkedett el az északnyugati égbolton – olvasható a csillagvizsgáló közleményében, ami arról is hírt ad, hogy több nap is a rendelékezésre áll az üstökös vadászatra, ugyanis a szakemberek szerint ez a kedvező láthatóság várhatóan október 26. estig tart, vagyis addig, amíg a Hold mindent beborító fénye újra elhomályosít minden más égi csodát.

Csillagképről csillagképre

A közlemény támpontot ad azzal kapcsolatban is, hogy pontosan hol keressük a nem akármilyen színű üstököst és annak csóváját.

– Érdemes az üstökösvadászatot október közepe előttről a hó második feléig időzíteni. Például 16-án este még a Cor Caroli csillag közelében, a Vadászebek csillagképben figyelhetjük meg az üstököst kedvező pozícióban, a látóhatár felett 19 fokkal. Innen aztán naponta körülbelül négy fokot elmozdulva, napról napra még jobb helyzetben láthatjuk, egészen a földközelségig, október 26-ig. Utána az égitest láthatósága fokozatosan romlani fog a Hold zavaró fénye miatt.

Az üstökös a di- illetve triatomos szénvegyületek kibocsátásának köszönhetően feltűnően szép, zöld színben pompázik. Megfelelően nagy fényesség esetén amatőr spektroszkóppal mérhetjük az égitest kémiai összetételét is – ad támpontot a Svábhegyi Csillagvizsgáló az elszántabb megfigyelőknek.

 

 

