1350 évente tér vissza – most szabad szemmel is látható lesz a zöld üstökös

A Svábhegyi Csillagvizsgáló hírei között kiemelt helyet kapott egy olyan újdonság, ami már most lázban tartja az éjszakai égbolt szerelmeseit. A közeledő Lemmon üstökös, a szakemberek szerint akár szabad szemmel is látható lesz, igaz, ehhez tiszta égbolt és kevés holdfény szükséges.

A C/2025 A6 (Lemmon) üstökös Forgács Attila felvételén Utah államból.

Forrás: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Lemmon üstökös lett az aszteroidából

A C/2025 A6 (Lemmon) üstököst a Mount Lemmon Survey (MLS) földközeli objektumok felfedezésével és nyomon követésével foglalkozó égboltfelmérő program keretében találták 2025. január 3-án. Az égitest ekkor 4,5 CSE-re járt a Földtől, 21,5 magnitúdós fényességgel, mindössze 2,2 ívmásodperces látszó átmérővel, első pillantásra egy halvány, kicsiny fénypöttynek tűnt. A csillagászok a kompakt méret alapján eleinte aszteroidának gondolták. Később 2024. novemberéből származó Pan-STARRS felvételek is előkerültek az objektumról. A pályaszámítások egyértelműsítették, hogy egy hosszú periódusú, elnyúlt ellipszispályán mozgó üstökösről van szó, amely 1350 évenként ér napközelbe. Érdekesség, hogy a számítások szerint a mostani napközelsége csökkenteni fogja a keringési periódust 1155 évre – de még ekkor is igen ritkán látogat majd az égitest a Naprendszer belső régióiba – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményéből, amiből az is kiderül, hogy a csillagászok, a legutóbbi megfigyelésekre hagyatkozva 3,5 – 5 magnitúdó közötti fényességet várnak arra az időre, amikor az üstökössé vált aszteroida megközelíti a Földet. Ez sokaknak öröm, mert ez a fényerő elég ahhoz, hogy akár szabad szemmel is látható lesz a fényszennyezés és holdfény nélküli, éjszakai égbolton.

Készüljünk a nagy találkozásra!

– A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a megfigyelésre legalkalmasabb, holdfénymentes időszakok az üstökös október 21-i földközelsége előtti és utáni hétre és a november 8-i napközelségére és azt követő hétre esnek. Az üstökös október 12-én, vasárnap este 19 órakor a Nagy Medve csillagkép határán, 14 fokkal a látóhatár felett fog helyezkedett el az északnyugati égbolton – olvasható a csillagvizsgáló közleményében, ami arról is hírt ad, hogy több nap is a rendelékezésre áll az üstökös vadászatra, ugyanis a szakemberek szerint ez a kedvező láthatóság várhatóan október 26. estig tart, vagyis addig, amíg a Hold mindent beborító fénye újra elhomályosít minden más égi csodát.