Egy közel 100 éve elkövetett bűntett mesél el a múzeum egyik lelete

A fehérvári múzeum közel 100 éve őrzi azt a közép avar korból származó leletet, melyet 1928-ban találtak a Fejér vármegyei Igaron. Ám a „becses” megtaláló a rengeteg aranyat látva inkább eltitkolta volna a zsákmányt, mintsem jelezte volna az illetékesnek. Terve azonban dugába dőlt, ugyanis társának nem adott az aranyból, így ő bosszúból bejelentette az esetet a csendőrségen, akik nem sokkal később összegyűjtötték a leleteket és a múzeumba vitték, ahol azóta is pihen.

Íme, ezeket az arany leleteket találták meg 1928-ban

Forrás: Szent István Király Múzeum FB-oldal

Ahogy azt a videóban Szücsi Frigyes elmondja: Igaron három alkalommal kerültek elő arany leletek, 1898-ban, 1927-ben és 1928-ban. Utóbbi során kerültek elő azok a közép avar kori arany övkészletből származó veretek, amelyek akkoriban a fegyverviselésre jogosult szabad férfiak jelképei voltak.

Ezek a veretek – hangzik el – egyúttal a férfiak rangját is megmutatják. Ez a jó minőségű arany övkészlet arra utal, hogy viselője nemzetségfői szinten állt, ami a társadalmi ranglétra legfelsőbb fokát jelenti. Az a férfi, aki ezt az övkészletet viselte az ozorai alfejedelem szolgálatában állhatott.

Mutatjuk a leletekről szóló videót!