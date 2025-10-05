Korszerű lélegeztetőgéppel segítik a kisbabákat Dunaújvárosban

Új, non-invazív lélegeztetőgép érkezett a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályára, amely kíméletesen, intubálás nélkül támogatja a babák légzését írta meg a duol.hu. Az eszköz nemcsak a koraszülöttek számára jelent biztonságot a sürgősségi ellátás idején, hanem az érett újszülöttek átmeneti légzésproblémáinak kezelésében is nagy segítség. A közel hatmillió forintos lélegeztetőgép az „Az emberek egészségéért” Alapítvány közreműködésével, a Pro Filii Alapítvány pályázatának köszönhetően kerülhetett a dunaújvárosi kórházba.

A korszerű lélegeztetőgép gyorsabb gyógyulást és biztonságosabb ellátást biztosít

Fotó: Fekete Györgyi

A gyorsabb gyógyulást segíti az új lélegeztetőgép

Az új technológia a babák gyógyulását gyorsítja, a szövődmények kialakulását pedig csökkenti, miközben a családok számára is megnyugtatóbb és humánusabb ellátást biztosít.

Pro Filii Alapítvány – támogatás a legkisebbekért

A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport alapította 2021-ben. A szervezet célja a gyermekek, családok és hátrányos helyzetű közösségek támogatása, különösen az egészségügyi ellátás, az életminőség és az esélyegyenlőség javítása terén. Pályázati rendszere révén civil szervezeteket és intézményeket segít, amelyek hozzájárulnak a hazai és határon túli magyar közösségek fejlődéséhez, legyen szó egészségről, kultúráról vagy oktatásról.

Decembertől indulhatnak a vizsgálatok az új MR-készülékkel

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet nemcsak egy korszerű lélegeztetőgéppel gazdagodott a közelmúltban, nemrég egy vadonatúj MR-készüléket is beemeltek az intézmény falai közé. A több tonnás berendezés telepítése komoly előkészületeket igényelt, falakat kellett bontani, rendeléseket átszervezni, sőt egy speciális Faraday-kalitkát is kiépítettek. A modern eszköz decembertől segítheti a diagnosztikát, elsőként végtagi vizsgálatokkal, majd a hasi, koponya- és gyermekvizsgálatokkal bővül a paletta.