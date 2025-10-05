október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

22 perce

Korszerű lélegeztetőgéppel segítik a kisbabákat Dunaújvárosban

Címkék#Pro Filii Alapítvány#gyermekosztálya#Az emberek egészségéért ” Alapítvány#intubálás#Szent Pantaleon Kórház

A Szent Pantaleon Kórház gyermekosztálya új, non-invazív lélegeztetőgéppel segíti a legkisebb betegek gyógyulását. A közel hatmillió forintos, alapítványi támogatással beszerzett eszköz kíméletesen nyújt légzéstámogatást és csökkenti a szövődmények kockázatát.

Feol.hu

Új, non-invazív lélegeztetőgép érkezett a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályára, amely kíméletesen, intubálás nélkül támogatja a babák légzését  írta meg a duol.hu. Az eszköz nemcsak a koraszülöttek számára jelent biztonságot a sürgősségi ellátás idején, hanem az érett újszülöttek átmeneti légzésproblémáinak kezelésében is nagy segítség. A közel hatmillió forintos lélegeztetőgép az „Az emberek egészségéért” Alapítvány közreműködésével, a Pro Filii Alapítvány pályázatának köszönhetően kerülhetett a dunaújvárosi kórházba.

lélegeztetőgép
A korszerű lélegeztetőgép gyorsabb gyógyulást és biztonságosabb ellátást biztosít
Fotó: Fekete Györgyi

A gyorsabb gyógyulást segíti az új lélegeztetőgép

Az új technológia a babák gyógyulását gyorsítja, a szövődmények kialakulását pedig csökkenti, miközben a családok számára is megnyugtatóbb és humánusabb ellátást biztosít.

Pro Filii Alapítvány – támogatás a legkisebbekért

A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport alapította 2021-ben. A szervezet célja a gyermekek, családok és hátrányos helyzetű közösségek támogatása, különösen az egészségügyi ellátás, az életminőség és az esélyegyenlőség javítása terén. Pályázati rendszere révén civil szervezeteket és intézményeket segít, amelyek hozzájárulnak a hazai és határon túli magyar közösségek fejlődéséhez, legyen szó egészségről, kultúráról vagy oktatásról.

A teljes cikkből kiderül, hogyan működik a non-invazív lélegeztetés, milyen előnyöket kínál a legkisebb betegeknek, és mi áll a nagylelkű támogatás hátterében.

Decembertől indulhatnak a vizsgálatok az új MR-készülékkel

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet nemcsak egy korszerű lélegeztetőgéppel gazdagodott a közelmúltban, nemrég egy vadonatúj MR-készüléket is beemeltek az intézmény falai közé. A több tonnás berendezés telepítése komoly előkészületeket igényelt, falakat kellett bontani, rendeléseket átszervezni, sőt egy speciális Faraday-kalitkát is kiépítettek. A modern eszköz decembertől segítheti a diagnosztikát, elsőként végtagi vizsgálatokkal, majd a hasi, koponya- és gyermekvizsgálatokkal bővül a paletta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu