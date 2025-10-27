október 27., hétfő

Lego csodák

1 órája

A legnagyobb magyarországi Lego-gyűjtemény érkezett Fehérvárra (galéria)

Címkék#Lego#Wednesday#kiállítás#Zentai Ferenc#gyűjtemény#börze

Magyarország legnagyobb Lego gyűjteményét csodálhattuk meg vasárnap Székesfehérváron. A gyűjteményt pedig nem más jegyzi, mint a Lego Masters első évadának győztese, Zentai Ferenc, aki többed magával vitte el a kupát, s aki mára hivatalosan is a legozás mestere. A Kockanapok során mindenki kipróbálhatja a mozaiképítést és az egyedi konstrukciók készítését.

Gombor Lili
A legnagyobb magyarországi Lego-gyűjtemény érkezett Fehérvárra (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nincs a világon olyasmi, ami ne volna elkészíthető Legoból – legalábbis Zentai Ferenc számára, aki mára Magyarország legnagyobb Lego gyűjteményét tudhatja magáénak. Ráadásul Ferenc nemcsak gyűjt, hanem épít is: a Lego piacra dobott formációitól kezdve a külön, egyéni kérésre gyártott darabokig mindennel dolgozik, s keze alól rendre nem mindennapi Lego csodák kerülnek ki. Mindezt pedig megosztja másokkal is, 98. mozgó kiállítását Székesfehérváron mutatta be a Lego szerelmeseinek.

lego
Lego csodák Zentai Ferenctől: országjáró Kockanapok Székesfehérváron
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Isten hozott a Lego világában

Harry Potter, Gyűrűk ura, Marvel szuperhősök, akciófigurák, Wednesday, Mickey egér vagy éppen old timer autók – mindez Legoból. Vasárnap a Kockanapokon minden a Lego körül forgott, Zentai Ferenc három termet töltött meg Lego gyűjteményének darabjaival, plusz a méretes folyosót a Köfém Művelődési Házban. Mindez azonban csak egy része a gyűjteménynek, mint mondja, nagyjából a MET Arénára lenne szüksége ahhoz, hogy gyűjteménye minden egyes ékét bemutassa, amellyel egyébként évek óta járja az országot, mára pedig fő megélhetési forrása is a Lego, így azon szerencsések közé tartozik, akiknek a munkájuk egyben a szenvedélyük is. 

 

A Lego kiállítások alapját egy több év alatt öszegyűjtöt magángyűjtemény adta, amely folyamatosan bővül. A kezdeti 7-800 ezer kockából álló kiállítás tíz év alatt megnégyszereződött. A kiállításba rendezett anyag Kockanapok néven járja az országot, azzal a céllal, hogy felébressze a kreativitást gyermekben és felnőttben egyaránt. A börzék során a kiállított darabok mellett lehetőség van legomozaik kirakására és egyedi tervezéső építmények összerakására is.

Kockanapok: építés, börze, inspiráció

A Lego kiállítást és börzét érdemes időről időre felkeresni, hiszen egyetlen településre sem érkezik vissza ugyanazzal a gyűjteménnyel: igyekszik mindig más-más darabokat bemutatni, és a sornak nem is egyhamar lesz vége, hiszen maga a gyűjtemény is változik: darabok jönnek-mennek. Mint mondja, a Legonak is megvan a maga gyűjtői köre, ehhez tartozó internetes piaccal, ahol a "szakmabeliek" egymás közt veszik-adják, sőt cserélik is az egyes darabokat. Éppen ezért amikor afelől kíváncsiskodom, hogy megvásárolható-e Mordály (Rocket) A galaxis őrzőinek Lego mosómedvéje, Ferenc nem habozik a válasszal, s tudtomra adja, hogy ő inkább csak cserél – majd elmeséli, hogy Mordály figurája eredetileg nem így nézett ki, de neki nem tetszett, s ezért átalakította. A végeredmény pedig annyira jó lett, hogy jómagam bár csak a testvérem útján ismerem a Legot, ezt szívesen elfogadnám. Persze szét nem szedném, de akár megtehetném ezt is, hiszen minden egyes figura, konstrukció több nagyobb darabra szedhető szét, így lehetséges, hogy a több millió darabból álló gyűjteményt Ferenc utaztani tudja, s nem a nulláról kezd összerakni mindent minden egyes alkalommal. Abszurdum is lenne, hiszen a kiállított darabok mindegyike elképesztően részletes, a Taj Mahal Lego mását nézve pedig hitetlenkedve kérdezem, hány hétig dolgozott rajta, majd még nagyob ámulattam próbálom feldolgozni a választ: egy napig. Hát ilyen az, ha az embernek kisujjában van a szakma. 

(Galéria a képre kattintva!)

A legnagyobb magyarországi Lego-gyűjtemény Fehérváron

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Ferenc, amellett, hogy szorgosan összerak szinte mindent, amit a Lego piacra dob, saját ötleteit is rendre megvalósítja. De nem ám úgy, hogy variálja az egyes darabokat. Nem. Ferenc leadja a rendelést, s meg is kapja a kért, egyedileg legyártott darabokat, mert hogy ilyet is lehet. Így aztán a kiállítás bővelkedik olyan darabokban, amelyekből csak egyetlen egy van, nem kapható boltban, nem rendelhető interneten, mert Ferenc saját ötletei.

Miközben pedig Ferenc mesél a Lego világának rejtelmeiről, egy másik teremben szorgos kezek építkeznek, miből másból, mint Legoból. No persze a kisebbeknek a Lego helyett Duplo dukál, így ők azokkal bíbelődnek, hosszasan, keményen koncentrálva a feladatra. Akinek pedig későn jutott a hír a fülébe, az ne csüggedjen, hiszen a Lego gyűjtemény minden bizonnyal nem utoljára járt Székesfehérváron, s legközelebb ismét különlegesebbnél különlegesebb darabokat láthatunk majd Zentai Ferenctől a Kockanapok alatt.

Google News

 A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

