A település legidősebb lakóját köszöntötték

A település 70 év feletti lakóit várták az idősek napja alkalmából szervezett ünnepségen Nádasdladányban, ahol Fekete Béláné Etus néni vehette át a Nádasdladány legidősebb lakójának járó emlékplakettet, melynek átadása közel 20 éve hagyomány már Ladányban.

A falu legidősebb lakója, Etus néni.

Forrás: Varga Tünde

Nádasdladány legidősebb lakója a 95 éves Etus néni

Köszöntőbeszédébe Varga Tünde polgármester úgy fogalmazott, hogy a 95 éves Etus néninek két gyermeke, 6 unokája és 8 dédunokája van.

– Nyugdíjas éveit mindig igyekezett hasznosan eltölteni, sokat időzött a kertszépítéssel és az állattartással. Soha nem félt a munkától, amíg egészsége engedte mindig tevékenykedett valamit. Talpraesett, dolgos, szerethető asszonyként élte egyszerű, de annál szebb életét. Jelenleg is minden napra van teendője, részben ellátja magát, de szerencsére szerető családja segíti őt mindig és mindenben – hangzott el a településvezetőtől.

