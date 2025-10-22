37 perce
A település legidősebb lakóját köszöntötték
Ahogy sok más településen a megyében, úgy Nádasdladányban is hagyomány, hogy idős lakóik tiszteletére ünnepséget tartanak az idősek napján. Így volt ez most is, valamint átadták a Nádasdladány legidősebb lakója emlékplakettet.
A település 70 év feletti lakóit várták az idősek napja alkalmából szervezett ünnepségen Nádasdladányban, ahol Fekete Béláné Etus néni vehette át a Nádasdladány legidősebb lakójának járó emlékplakettet, melynek átadása közel 20 éve hagyomány már Ladányban.
Nádasdladány legidősebb lakója a 95 éves Etus néni
Köszöntőbeszédébe Varga Tünde polgármester úgy fogalmazott, hogy a 95 éves Etus néninek két gyermeke, 6 unokája és 8 dédunokája van.
– Nyugdíjas éveit mindig igyekezett hasznosan eltölteni, sokat időzött a kertszépítéssel és az állattartással. Soha nem félt a munkától, amíg egészsége engedte mindig tevékenykedett valamit. Talpraesett, dolgos, szerethető asszonyként élte egyszerű, de annál szebb életét. Jelenleg is minden napra van teendője, részben ellátja magát, de szerencsére szerető családja segíti őt mindig és mindenben – hangzott el a településvezetőtől.
