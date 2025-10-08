október 8., szerda

Nem menthették meg...

2 órája

Mérgező növény okozta a világbajnok halálát

Címkék#versenyló#lovassport#halál

A lovassport világa az egyik legsikeresebb versenylovát gyászolja. Lannem Silje karrierje során 54 versenyéből 46-ot megnyert.

Feol.hu

Gyászol a lovassport világa: elpusztult Lannem Silje, a norvégok büszkesége és minden idők egyik legsikeresebb versenylova. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a 15 éves kanca egy mérgező növényt evett a legelőn, amely súlyos májkárosodást okozott. Gazdája már nem tudott rajta segíteni – mire rátalált, a ló már halott volt.

Lannem Silje
Lannem Silje elképesztő versenykarriert futott
Forrás: Magyar Nemzet

Lannem Silje győzelemre született

Lannem Silje pályafutása igazi sikertörténet volt: 54 versenyéből 46-ot megnyert, köztük a 2015-ös Solvalla Elitloppet elitversenyt, a svéd és norvég Derbyt, valamint a legnagyobb skandináv kritériumversenyeket is. Pályája során több mint 7 millió svéd koronát nyert, és 2018-as visszavonulása után tenyészkancaként élt tovább.

