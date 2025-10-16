október 16., csütörtök

Megkérdezték a lakosokat

1 órája

Élénk vita a lakossági fórumon: földkisajátítások jöhetnek az M200-as miatt

Címkék#Sárbogárd#M200#lakossági fórum#gyorsforgalmi út

Sárbogárd önkormányzata lakossági fórumot tartott az M200 gyorsforgalmi út Sárbogárdot érintő nyomvonal-korrekciója kapcsán, amely a településrendezési terv módosítását előzte meg. A lakossági fórum számos érdeklődőt vonzott, a legtöbb kérdés pedig a területek elidegenítésének és kisajátításának témáját érintette.

Bokányi Zsolt
Élénk vita a lakossági fórumon: földkisajátítások jöhetnek az M200-as miatt

Fotó: Bokányi Zsolt

Lakossági fórum zajlott a partnerségi egyeztetési eljárás részeként Sárbogárd dísztermében, ahol a tervezett M200 gyorsforgalmi út módosított nyomvonalát ismertették a jelenlévőkkel. Az eseményen a polgármesteri hivatalt Békési József műszaki ügyintéző képviselte, mellette részt vett Székely Nóra, a sárbogárdi önkormányzat főépítésze, valamint Bodó Beáta, a tervezőiroda szakembere.

Lakossági fórum!
Lakossági fórum, sokakakt érintő fontos kérdésekben! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Lakossági fórum a díszteremben, nagy volt az érdeklődés!

A fórumon elhangzott, hogy a tervezett út nyomvonalát már korábban is tartalmazta a város rendezési terve, ám a gyorsforgalmi szintű bővítés miatt korrekcióra volt szükség. Az M200-as út szélesebb lesz, mint a korábban tervezett szakasz, ezért a módosítás elengedhetetlenné vált. Az új szakasz Sárbogárd közigazgatási területének északi részét érinti, viszonylag rövid nyomvonalon.

A tervezési szakasz a majdani M80-as csomópontig nem ér el, azzal egy későbbi terv foglalkozik. A mostani módosítás tehát elsősorban a Sárbogárd határában húzódó nyomvonal korrekcióját célozta.


A földterületek elidegenítése volt a legfőbb kérdés

A fórum legélénkebb vitát kiváltó témája az elidegenítés, vagyis a földterületek kisajátítása volt. Többen érdeklődtek, miként zajlik majd az érintett területek tulajdonjogának rendezése, milyen kártalanításra számíthatnak, és pontosan mely területeket érinti a módosított nyomvonal. A tervezők elmondták, hogy a változtatás a lehető legkisebb mértékben érinti a magántulajdonban lévő területeket, ugyanakkor a gyorsforgalmi út méretei miatt néhány helyen elkerülhetetlen lesz a földek igénybevétele. Az érintett ingatlantulajdonosok számára a későbbiekben részletes tájékoztatást adnak majd a kisajátítási eljárás menetéről.

A terv már az asztalon! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH


A rendezési terv módosítása év végéig lezárulhat

A fórumon elhangzott, hogy a módosítást nem az önkormányzat finanszírozta, hanem a koncessziós társaság bízta meg a tervezőirodát a szükséges dokumentáció elkészítésével. A jelenlegi egyeztetés lezárultával a terv a főépítészi véleményezési szakaszba lép, majd ezt követően kerül a képviselő-testület elé. Várhatóan a decemberi testületi ülésen fogadhatják el a módosított rendezési tervet, amellyel hivatalossá válik a M200 gyorsforgalmi út Sárbogárdot érintő új nyomvonala.

Az M200 gyorsforgalmi út országos szerepe

Az M200-as gyorsforgalmi út a korábbi M81-es projektből fejlődött ki, és célja, hogy összekösse az M1-es és M8-as fő közlekedési tengelyeket. A beruházás hozzájárul majd a Dunántúl kelet–nyugati irányú közúti kapcsolatainak javításához, valamint tehermentesíti a kisebb városok és települések forgalmát. A projekt több szakaszban valósul meg, a mostani tervezési rész az északi nyomvonalat érinti, amely Sárbogárd térségében halad el.

 

