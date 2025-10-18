október 18., szombat

Kvíz

30 perce

Felismered 1 mondatból a Fejér megyei településeket?

Címkék#részlet#Fejér megye#kvíz#település

Mennyire ismered jól Fejér településeit? Egyetlen mondat elég, hogy rájöjj, melyik falura vagy városra gondoltunk? Tedd magad próbára kvízünkben!

Feol.hu

Egy mondat, egy település – de vajon felismered, melyikre gondoltunk? Ebben a kvízben egyetlen történelmi utalásból kell kitalálnod, melyik Fejér vármegyei településről van szó. Lesznek könnyű falatok és igazi fejtörők is – kiderül, mennyire vagy otthon a megye múltjában!

kvíz
Egy kis történelem. Tedd magad próbára a kvízünkben!
Forrás: FMH archív

Tedd magad próbára ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered jól Fejér megye településeinek történelmét!

1.
Ezt a Fejér megyei települést tartják máig a keresztény magyarság bölcsőjének
2.
Itt található a történelmi jelentőségű Kula-torony.
3.
A települést hét sváb család teremtette újjá.
4.
Korábban mezőváros volt, majd nagyközség és végül 1986. január 1-jén lett város.
5.
A mezőföldi (akkor még) falut egykor Besnyőként emlegették, utalva a helyiek származására.
6.
Itt található a sokak által látogatott Mária-kegyhely.
7.
Miután még a 70-80-as években is nagyközségi közös tanács igazgatta, függetlenségét 1990-ben nyerte vissza a település.
8.
A település helyén egykor az Annamatia nevezetű római katonai tábor állt.
9.
Három komoly háború három véres ütközete is itt zajlott le.
10.
Az első írás 1226-ban említi először Vespin alakban a nevét.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
