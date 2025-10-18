Felismered 1 mondatból a Fejér megyei településeket?

Egy mondat, egy település – de vajon felismered, melyikre gondoltunk? Ebben a kvízben egyetlen történelmi utalásból kell kitalálnod, melyik Fejér vármegyei településről van szó. Lesznek könnyű falatok és igazi fejtörők is – kiderül, mennyire vagy otthon a megye múltjában!

Egy kis történelem. Tedd magad próbára a kvízünkben!

Forrás: FMH archív

Tedd magad próbára ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered jól Fejér megye településeinek történelmét!