Volt kutyás rendőr vezetésével nyílt új kutyaiskola Fehérváron

Kaposi Gábor életének már 25 éve szerves része a kutyázás, a kutyák képzése. Korábban a székesfehérvári rendőrség munkatársa volt hét évig, melyből négyet kutyás rendőrként szolgált. A szeptemberi kutyaiskola nyitást megelőzően is tartott már csoportos foglalkozásokat ugyanott, a Kiskút útja 3. szám alatt, de egy időre felhagyott ezzel, másfél hónapja azonban ismét vár minden kutyást.

Kaposi Gábor kutyaiskola: őrző-védő foglalkozásokat is tart.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kutyaiskola Székesfehérváron: barátságos közeg, hatékony munka

A kutyatrainer célja egy olyan közösség formálása, ahova nem ’csak’ tanulni járnak az emberek és kutyáik, hanem kikapcsolódni és jól érezni magukat. Nincsenek szigorú feltételek – persze a kötelező oltások elengedhetetlenek –, gyerekek is érkezhetnek az órákra, sőt nekik külön egy játszósarkot is létesített Gábor.

Ami a képzési formát illeti, a K-9 kutyaiskola kezdő és haladó csoportot különít el, életkori csoportosítás nincsen. Az alapoktól kezdve, mint a behívás, az engedelmesség vagy a szocializáció egészen a magasabb szintekig képzik ki a kutyákat, de emellett egyéni problémákkal is fordulhatnak Gáborhoz a gazdik.