Volt kutyás rendőr vezetésével nyílt új kutyaiskola Fehérváron
Némi kihagyás után szeptember elején tért vissza a Kaposi Gábor vezette K-9 Kutyaiskola, mely hétvégente várja a tanulni vágyó gazdikat és négylábú társaikat.
Kaposi Gábor életének már 25 éve szerves része a kutyázás, a kutyák képzése. Korábban a székesfehérvári rendőrség munkatársa volt hét évig, melyből négyet kutyás rendőrként szolgált. A szeptemberi kutyaiskola nyitást megelőzően is tartott már csoportos foglalkozásokat ugyanott, a Kiskút útja 3. szám alatt, de egy időre felhagyott ezzel, másfél hónapja azonban ismét vár minden kutyást.
Kutyaiskola Székesfehérváron: barátságos közeg, hatékony munka
A kutyatrainer célja egy olyan közösség formálása, ahova nem ’csak’ tanulni járnak az emberek és kutyáik, hanem kikapcsolódni és jól érezni magukat. Nincsenek szigorú feltételek – persze a kötelező oltások elengedhetetlenek –, gyerekek is érkezhetnek az órákra, sőt nekik külön egy játszósarkot is létesített Gábor.
Ami a képzési formát illeti, a K-9 kutyaiskola kezdő és haladó csoportot különít el, életkori csoportosítás nincsen. Az alapoktól kezdve, mint a behívás, az engedelmesség vagy a szocializáció egészen a magasabb szintekig képzik ki a kutyákat, de emellett egyéni problémákkal is fordulhatnak Gáborhoz a gazdik.
A közösségformálás részeként különféle programokkal színesíti a vezető a kutyasulit. Az őszi hangulathoz idomulva október 25-én, szombaton 11 órától Tök jó napra vár mindenkit, aki kedvet kap egy családi délutánhoz tökfaragással, ugrálóvárral, fotósarokkal és kutyás-gazdis jelmezversennyel.
A programokon való részvétel ingyenes, becsületkassza azonban lesz, melynek összegét a Fema Állatmentőknek ajánlják fel.
