Halloween

36 perce

Ilyen még nem volt! –jelmezbe öltözött lovak, ebek és gazdik

Címkék#jelmez#kutyaiskola#halloween

Halloween-i lázban égett minden gazdi, kutya, sőt még a lovak is a K-9 Kutyaiskolában Székesfehérváron.

Déri Brenda
Ilyen még nem volt! –jelmezbe öltözött lovak, ebek és gazdik

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tök Jó Napot tartott szombaton a K-9 Kutyaiskola a Kiskút útja 3-as szám alatt, ahova az ebek és gazdik mellett lovak is érkeztek. A vállalkozóbb szelleműek jelmezt, halloweeni öltözetet is magukra vettek, de volt még tökfaragás, ugrálóvár és fotósarok is. 

kutyaiskola
Kutyaiskolai Tök Jó Napot tartottak.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szeptember elején induló új kutyaiskola vezetője, Kaposi Gábor célja a tréningeken túli programokkal a közösségformálás. A mostani Tök Jó Nap az első ilyen ’próbálkozás’ volt, de biztos, hogy nem az utolsó, hiszen hatalmas érdeklődés övezte. 

Fotógalériánkon mutatjuk a kutyaiskola által szervezett program legjobb pillanatait!

Halloween a K9 kutyakiképzőben

Fotók: Fehér Gábor - FMH


 

 

