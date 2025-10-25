Ilyen még nem volt! – jelmezbe öltözött lovak, ebek és gazdik (galéria)

Tök Jó Napot tartott szombaton a K-9 Kutyaiskola a Kiskút útja 3-as szám alatt, ahova az ebek és gazdik mellett lovak is érkeztek. A vállalkozóbb szelleműek jelmezt, halloweeni öltözetet is magukra vettek, de volt még tökfaragás, ugrálóvár és fotósarok is.

Kutyaiskolai Tök Jó Napot tartottak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szeptember elején induló új kutyaiskola vezetője, Kaposi Gábor célja a tréningeken túli programokkal a közösségformálás. A mostani Tök Jó Nap az első ilyen ’próbálkozás’ volt, de biztos, hogy nem az utolsó, hiszen hatalmas érdeklődés övezte.