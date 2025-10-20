Kutyafuttató a Velencei-tónál: soha nem volt még ilyen a városban

Kutyafuttató a Velencei-tónál. "Gárdony első kutyafuttatója várhatóan november végére, december elejére készül el a hűtőtavak Határ út felőli részén" – adta hírül Eötvös Pál, Gárdony polgármestere. Az önkormányzat egy 52×12 méteres, összesen 624 négyzetméteres területet jelölt ki Agárd és Gárdony határán, amelyet sokan jelenleg is kutyasétáltatásra használnak.

Régi igény a kutyafuttató a Velencei-tónál

Fotó: Mészáros János

Kutyafuttató a Velencei-tónál: boldogok lehetnek az ebek és a gazdik

Eötvös Pál polgármester közösségi bejegyzésében számolt be a beruházás részleteiről: „Az elmúlt év során nagyon sok lakossági megkeresés érkezett annak érdekében, hogy szükséges lenne kialakítani egy rendezett és jól karbantartható, zárt kutyafuttatót.” A területet 150 centiméter magas kerítés veszi majd körbe, és zsiliprendszeres bejárat biztosítja a biztonságos ki- és bejutást. A futtató kialakításakor külön figyelmet fordítottak a kis- és nagytestű kutyák elkülönítésére. A terület egyharmadát külön részre osztják, amely kizárólag kistestű ebek számára lesz hozzáférhető. A helyszínen található fák megmaradnak, árnyékot adva a nyári időszakban. A használat kényelmét padok, a tisztaságot kutyaürülékgyűjtő edények szolgálják.

A polgármester szerint a létesítmény a kutyák biztonságos mozgatása mellett közösségi funkciót is betölthet: „A kijelölt kutyafuttató természetes találkozóhelyet teremt, ahol a gazdák megismerhetik egymást, beszélgethetnek.”