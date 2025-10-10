október 10., péntek

Őszi finomság!

1 órája

Kürtőskalács Road Show: Édes élmények Sárbogárdon!

Címkék#ízvilág#hagyomány#málnás#kürtőskalács

Szombaton Sárbogárdra érkezik az ország legédesebb eseménye, a Kürtős Kalács Road Show, ahol mindenki megkóstolhatja a híres magyar édesség legkülönlegesebb változatait. A kürtőskalács a hagyomány és a modern ízvilág találkozása – most pedig a város főterén bárki átélheti ezt a finom élményt.

Bokányi Zsolt
Kürtőskalács Road Show: Édes élmények Sárbogárdon!

Fotó: A szervezők közösségi oldala

A kürtőskalács története egészen a 15. századig nyúlik vissza, amikor először erdélyi ünnepi édességként említették. Eredetileg parázson sütötték, fahengerre tekert kelt tésztából, cukorral karamellizálva, innen ered a jellegzetes ropogós, mégis lágy textúrája. Ma már az egész Kárpát-medencében a vendégszeretet egyik szimbóluma, és az évek során új ízekkel, töltelékekkel is gazdagodott.

Kürtőskalács
Kürtőskalács pisztáciával! Fotó: A szervezők közösségi oldala

Kürtőskalács mindenkinek! 

Most szombaton a sárbogárdi Hősök terén minden kedvelője megtalálja kedvencét: a klasszikus Nutellás, Oreós, vajkaramellás, málnás és pisztáciás kalácsok mellett az idei év újdonságai is bemutatkoznak például az almás-fahéjas és a málnás-fehércsokis kürtőskalács. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az embereket ehhez a hagyományos, mégis folyamatosan megújuló magyar finomsághoz. A szervezők szeretettel várnak mindenkit a 7000 Sárbogárd, Hősök terén, ahol a frissen sült kalács illata, a jókedv és az őszi hangulat garantált.

 

