Különös leletek a város alatt

A Fejér Megyei Hírlap hasábjain 1965-ben számoltak be arról, hogy a Dunaújvárosban zajló építkezések során, a gázvezeték- és kábelárok ásásoknál, valamint egy készülő óvodánál régészek bukkantak rá a római kori sírokra. A gyors leletmentésre azért volt szükség, mert a város fejlődése nem várhatott, a régészeknek azonban sikerült megőrizniük több mint másfél évezred üzenetét. Negyven római kori sírt tártak fel a 3–5. századból, melyek közt akadt egy különös lelet is. Egy hármas kősír, benne egy kis család maradványaival. A sírok nagy részét ugyan már régen kifosztották, de így is előkerültek gyöngysorok, karperecek, vasgyűrű, bronzlemez, sőt még egy őstulok szarvának darabja is.

Nem messze innen, a város nyugati határában, a Pálhalmi Állami Gazdaság silóásása közben egy avarkori temető is feltárult. A sírok a régészek szerint 670 körüliek lehettek, vagyis a honfoglalás előtti időkbe vezetnek vissza.

Lovas diadalok Sáripusztán

1980 őszén a Fejér Megyei Hírlap számolt be arról, hogy Sáripuszta vált a lovas sportok központjává, amikor a dél-magyarországi területi lovasszövetség döntőjét rendezték meg. Három napon át tartott a küzdelem, ahol kezdő és rutinos lovasok, ifjak és felnőttek egyaránt bizonyíthattak. A népes közönség előtt zajló versenyen a díjugratásoktól a csapatbajnokságig minden kategóriában születtek izgalmas eredmények.

A mezőny színe-java képviseltette magát: Enying, Mezőszilas, Lajoskomárom, Dalmand és a Határőr Dózsa lovasai mind ringbe szálltak. A felnőtteknél a csapatverseny aranyát a Határőr Dózsa vitte el, míg az ifjúságiaknál az enyingi MEDOSZ SE diadalmaskodott.

Rock koncertek az idősekért

A nyolcvanas években a magyar rockzene már tömegeket mozgatott meg, de 1985 őszén különleges célt szolgált a zene. A KISZ Veszprém Megyei Bizottságának kezdeményezésére jótékonysági koncertsorozat indult a Dunántúlon, hogy a berhidai és peremartoni földrengés károsultjainak gyűjtsenek támogatást. Székesfehérváron a Videoton Oktatási Központ adott otthont az eseménynek, ahol a Pokolgép, a Korál és a P. Mobil színpadra lépése garantálta a telt házat. A belépőkből származó bevételt azoknak az időseknek a megsegítésére ajánlották fel, akik magukra maradtak.