A fél internet azt találgatja, mi történik Dinnyésen (videóval)

Világszerte, hiszen a videóra és a hozzá kapcsolódó találgatásokra az Earth 3D elnevezésű közösségi oldalon találtunk rá. Eszerint egy műholdfelvételen az látszik, amint az űrből Magyarország, azon belül is Fejér megye, pontosabban pedig Dinnyés felé közelítve egy érdekes fényjelenség tűnik fel a térképen. De csupán az egyik háznál. A különös jelenség másik különlegessége pedig az, hogy az utcaképes (Street View) nézetben ugyanez a "fényfolt" nem látható.

A különös jelenség Dinnyésen figyelhető meg

Forrás: Google Maps

A különös jelenség okai

Csillagkapu? Jel az űrlényeknek vagy az űrlényektől? Túlzás nélkül több száz komment érkezett a videóhoz, melyeknek szerzői ezt találgatják.

Nézzétek csak a felvételt!

A legvalószínűbb magyarázat – szerintünk –, amely egy kommentelőtől érkezett, a következő (angolról magyarra fordítva): "a gázkémény alumínium védőtetője vagy a kémény melletti tetőablak okozhatta ezt a fényjelenséget".

A dinnyési Gárdonyi Géza utca tehát, úgy tűnik, továbbra is biztonságos hely.