Az utasok csak néztek: olyan állat tűnt fel a buszmegállóban, aminek semmi keresnivalója nem volt ott
Egyszerűen nem hitt a szemének az utas, aki először meglátta. A különleges állat csak ült, mozdulatlanul a buszmegálló sarkában.
Különleges állatra bukkantak a buszmegállóban a dunaföldváriak.
Kiben ilyen, kiben olyan érzéseket vált ki az, amikor reggel útnak indul a buszmegállóba, hogy aztán célba vegye a munkahelyét vagy éppen az iskolát. Vannak persze, akik a buszról leszállva pillanthatják meg reggel korán a megállót, hiszen éppen haza igyekeznek egy hosszú éjszakai műszak után. Ez általában nem olyan emlékezetes, most azonban az volt a dunaföldváriaknak, hiszen egy különleges állat bukkan fel az egyik buszmegállóban.
Különleges állatot láttak a dunaföldváriak, amire nincs mindennap lehetőség
A Tolna vármegyei Dunaföldvár egyik buszmegállójába gyanútlanul érkezett meg a Trollna megye Facebook oldal egyik követője, Mónika, aki nagy meglepetésére mikor a fehérre meszelt falú épületbe pillantot igen megdöbbentő dologra lett figyelmes. Történt ugyanis, hogy a buszmegálló sarkában ott ült egy tyúk, amelynek egyáltalán nem ez a természetes élőhelye. Azonnal elő is kapta a hölgy a mobilját és megörökítette a nem mindennapi pillanatot.
Természetesen Mónika nem csak magának őrizte meg az általa elkészített fotót, hanem a nagy világgal és a vicces Tolna vármegyei esetekkel foglalkozó Trollna megye Facebook oldalnak is elküldte, alább pedig olvasóink is megtekinthetik.
Nem ez az első eset Tolna megyében
A Trollna megye oldal ilyen szempontból egy igazi aranybánya, azonban bő fél évvel ezelőtt már mi is beszámoltunk egy hasonló esetről Dunaföldvárral kapcsolatban. Akkor a Fejér vármegyéhez közeli település kültéri szakaszán, az M6-os autópálya mellett fotóztak le egy emut, ahogy éppen a szabadban kóborolt.
