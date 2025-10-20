október 20., hétfő

Megdöbbentő látvány

18 perce

Az utasok csak néztek: olyan állat tűnt fel a buszmegállóban, aminek semmi keresnivalója nem volt ott

Címkék#Dunaföldvár#tyúk#fotó

Egyszerűen nem hitt a szemének az utas, aki először meglátta. A különleges állat csak ült, mozdulatlanul a buszmegálló sarkában.

Feol.hu
Az utasok csak néztek: olyan állat tűnt fel a buszmegállóban, aminek semmi keresnivalója nem volt ott

Különleges állatra bukkantak a buszmegállóban a dunaföldváriak.

Forrás: FMH-archív/ illusztráció!

Kiben ilyen, kiben olyan érzéseket vált ki az, amikor reggel útnak indul a buszmegállóba, hogy aztán célba vegye a munkahelyét vagy éppen az iskolát. Vannak persze, akik a buszról leszállva pillanthatják meg reggel korán a megállót, hiszen éppen haza igyekeznek egy hosszú éjszakai műszak után. Ez általában nem olyan emlékezetes, most azonban az volt a dunaföldváriaknak, hiszen egy különleges állat bukkan fel az egyik buszmegállóban.

Különleges állat
Különleges állatra bukkantak a buszmegállóban a dunaföldváriak.
Forrás: FMH-archív

Különleges állatot láttak a dunaföldváriak, amire nincs mindennap lehetőség

A Tolna vármegyei Dunaföldvár egyik buszmegállójába gyanútlanul érkezett meg a Trollna megye Facebook oldal egyik követője, Mónika, aki nagy meglepetésére mikor a fehérre meszelt falú épületbe pillantot igen megdöbbentő dologra lett figyelmes. Történt ugyanis, hogy a buszmegálló sarkában ott ült egy tyúk, amelynek egyáltalán nem ez a természetes élőhelye. Azonnal elő is kapta a hölgy a mobilját és megörökítette a nem mindennapi pillanatot.

Természetesen Mónika nem csak magának őrizte meg az általa elkészített fotót, hanem a nagy világgal és a vicces Tolna vármegyei esetekkel foglalkozó Trollna megye Facebook oldalnak is elküldte, alább pedig olvasóink is megtekinthetik.

Nem ez az első eset Tolna megyében

A Trollna megye oldal ilyen szempontból egy igazi aranybánya, azonban bő fél évvel ezelőtt már mi is beszámoltunk egy hasonló esetről Dunaföldvárral kapcsolatban. Akkor a Fejér vármegyéhez közeli település kültéri szakaszán, az M6-os autópálya mellett fotóztak le egy emut, ahogy éppen a szabadban kóborolt.

Az érdekes, emuval kapcsolatos történetet IDE KATTINTVA olvashatja el.

 

