1 órája
Tekerjünk az egészségért: közösségi kerékpártúra Kulcson
Kulcson ismét bringára pattanhatnak a mozogni vágyók! A kulcsi kerékpártúra október 5-én kerül megrendezésre a „Tekerjünk az egészségünkért” közösségi esemény keretében, amelyhez minden korosztály csatlakozhat. A szervezők jó hangulatot, mozgást a friss levegőn és vidám közösségi élményt ígérnek.
Forrás: Facebook
A kulcsi kerékpártúra központja a Szociális Intézmény udvara lesz, ahol a résztvevők 9:30-tól gyülekezhetnek, majd 10 órakor közösen indulnak útnak. A szervezők két útvonalat kínálnak: a családbarát 10 kilométeres „kiskört”, valamint a sportosabb bringások számára a 20 kilométeres „nagykört”. A cél nem a verseny, hanem az egészségmegőrzés és a közösségi élmény. Éppen ezért a célba érkezésnél mindenkit emléklap és egészséges nasi vár. A program célja, hogy a kerékpározás örömét mindenki megtapasztalja, kortól és edzettségtől függetlenül.
A szervezők szerint a közösségi bringázás nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, így az üzenet egyértelmű:
Pattanj bringára, és tekerj velünk egy nagyot Kulcson október 5-én!
- Jó társaságban, mozgás közben mindig könnyebben megy minden a sport és a jókedv együtt garantált. – hangsúlyozták.