október 3., péntek

Helga névnap

10°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az egészség kulcsa

2 órája

Tekerjünk az egészségért: közösségi kerékpártúra Kulcson

Címkék#Tekerjünk az egészség#kerékpártúra#sportos

Kulcson ismét bringára pattanhatnak a mozogni vágyók! A kulcsi kerékpártúra október 5-én kerül megrendezésre a „Tekerjünk az egészségünkért” közösségi esemény keretében, amelyhez minden korosztály csatlakozhat. A szervezők jó hangulatot, mozgást a friss levegőn és vidám közösségi élményt ígérnek.

Feol.hu
Tekerjünk az egészségért: közösségi kerékpártúra Kulcson

Forrás: Facebook

A kulcsi kerékpártúra központja a Szociális Intézmény udvara lesz, ahol a résztvevők 9:30-tól gyülekezhetnek, majd 10 órakor közösen indulnak útnak. A szervezők két útvonalat kínálnak: a családbarát 10 kilométeres „kiskört”, valamint a sportosabb bringások számára a 20 kilométeres „nagykört”. A cél nem a verseny, hanem az egészségmegőrzés és a közösségi élmény. Éppen ezért a célba érkezésnél mindenkit emléklap és egészséges nasi vár. A program célja, hogy a kerékpározás örömét mindenki megtapasztalja, kortól és edzettségtől függetlenül.

Forrás: Az önkományzat

A szervezők szerint a közösségi bringázás nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti.  A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, így az üzenet egyértelmű: 

Pattanj bringára, és tekerj velünk egy nagyot Kulcson október 5-én!

 - Jó társaságban, mozgás közben mindig könnyebben megy minden a sport és a jókedv együtt garantált. – hangsúlyozták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu