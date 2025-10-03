Tekerjünk az egészségért: közösségi kerékpártúra Kulcson

A kulcsi kerékpártúra központja a Szociális Intézmény udvara lesz, ahol a résztvevők 9:30-tól gyülekezhetnek, majd 10 órakor közösen indulnak útnak. A szervezők két útvonalat kínálnak: a családbarát 10 kilométeres „kiskört”, valamint a sportosabb bringások számára a 20 kilométeres „nagykört”. A cél nem a verseny, hanem az egészségmegőrzés és a közösségi élmény. Éppen ezért a célba érkezésnél mindenkit emléklap és egészséges nasi vár. A program célja, hogy a kerékpározás örömét mindenki megtapasztalja, kortól és edzettségtől függetlenül.

Forrás: Az önkományzat

A szervezők szerint a közösségi bringázás nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, így az üzenet egyértelmű:

Pattanj bringára, és tekerj velünk egy nagyot Kulcson október 5-én!

- Jó társaságban, mozgás közben mindig könnyebben megy minden a sport és a jókedv együtt garantált. – hangsúlyozták.