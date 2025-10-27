október 27., hétfő

Az elektronok nyomában

1 órája

Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus a főszereplő

#Nemzeti Filmintézet#FILMIO#Krausz Ferenc-Az elektronok nyomában#Nobel-díj

Nemrégiben zajlott egy filmfesztivál, ahol kedvező fogadtatásban részesült egy magyar dokumentumfilm. Az elektronos nyomában című alkotás főszerepében a móri születésű Krausz Ferenc volt, aki fizikai Nobel-díjat kapott. A filmes szakma is nagyra értékelte a művet, díjat kapott.

Feol.hu
Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus a főszereplő

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus eredményei újabb díjakat hoztak. Ezúttal nem Nobel-díjat adtak át, hanem a Krakkóban rendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon kapható elismerést, A legjobb dokumentumfilm díját. Az elektronok nyomában című film egyszerre mutatja be a fizikát, mint tudományt és a fizikust mint embert.

– Nagy sikerrel debütált a nemzetközi közönség előtt a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Krausz Ferenc - Az elektronok nyomában című alkotás: a Krakkóban megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon elnyerte a legjobb dokumentumfilm díját a hétvégén. A Krausz Ferenc portréfilm már nézhető a FILMIO kínálatában.

A Krausz Ferenc - Az elektronok nyomában című portréfilmben a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar tudós először meséli el élete történetét. A vidéki gimnazista, aki tizenévesen a baráti összejöveteleket vaskos fizika- és matematikakönyvekre cserélte, kutatásaival mára a tudományos élet élvonalában van. A példás életutat a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi: édesapjától tanulta, hogy kemény munkával és jó csapattal bármilyen cél elérhető – olvasható a Nemzeti Filmintézet oldalán.

 

 

