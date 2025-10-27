Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus a főszereplő

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus eredményei újabb díjakat hoztak. Ezúttal nem Nobel-díjat adtak át, hanem a Krakkóban rendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon kapható elismerést, A legjobb dokumentumfilm díját. Az elektronok nyomában című film egyszerre mutatja be a fizikát, mint tudományt és a fizikust mint embert.

– Nagy sikerrel debütált a nemzetközi közönség előtt a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Krausz Ferenc - Az elektronok nyomában című alkotás: a Krakkóban megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon elnyerte a legjobb dokumentumfilm díját a hétvégén. A Krausz Ferenc portréfilm már nézhető a FILMIO kínálatában.