Közösségi szolgálat

43 perce

Nem mindennapi lehetőséget kapnak a diákok Fehérváron

Diák vagy és színházban dolgoznál? Most megteheted! Izgalmas és rendhagyó lehetőséget kínál a Vörösmarty Színház a középiskolásoknak: a fiatalok a színház kulisszái között tölthetik az őszi szünetet. A diákok itt nemcsak bepillantást nyerhetnek a jelmezraktárak világába, hanem hasznos feladatokat is végezhetnek a közösségi szolgálat keretében. A program egyedülálló lehetőség arra, hogy a fiatalok egyszerre tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek és színházi élményben részesüljenek.

Izgalmas és rendhagyó lehetőséget kínál a Vörösmarty Színház a középiskolások számára: a diákok a tanítási szünetben közösségi szolgálatukat a színház falai között teljesíthetik. A fiatalok feladata, hogy segítsenek a hatalmas jelmezraktárak rendszerezésében és a darabok visszahelyezésében, így a színház mindennapjaiba nyerhetnek betekintést, és megtapasztalhatják, milyen munka zajlik a kulisszák mögött.

Közösségi szolgálatra jelentkezhetnek a diákok a Vörösmarty Színházba
A diákok a kötelező közösségi szolgálatot a teátrum falain belül is teljesíthetik
Közösségi szolgálat a színházban

A színház munkatársai kiemelik, nagy segítség a diákok lelkesedése és precizitása. Nemcsak a jelmezek és kiegészítők mozgatásában, rendszerezésében lehet számítani rájuk, hanem az is külön élményt jelent, hogy az ifjak bepillantást nyerhetnek a színházi előkészületek kulisszatitkaiba, és láthatják, mennyi munka és odafigyelés szükséges egy-egy bemutató létrehozásához.

Jelentkezés

A Vörösmarty Színház igyekszik az ilyen közösségi szolgálati alkalmakat a tanítási szünetekhez igazítani, hogy minél több diák élhessen a lehetőséggel. Az idei őszi szünetben a jelentkezőket október 28-án, kedden és október 29-én, szerdán, 10:00 és 14:00 óra között várják, így a diákok egyszerre teljesíthetik kötelező óráikat és szerezhetnek egy felejthetetlen élményt a színház világában.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet Budainé Hajdu Mónika kiszolgálótár-vezetőnél lehet megtenni a [email protected] címen. A program nemcsak a közösségi szolgálat teljesítését segíti, hanem egyben kreatív élményt is nyújt, és közelebb hozza a fiatalokat a színház életéhez.

