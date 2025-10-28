Önkormányzati felhívás
Közmeghallgatást tartanak Székesfehérváron
A Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2025. november 12-én (szerdán) 16.00 órakor közmeghallgatást tart, melynek helyszíne: Székesfehérvár, Szent István tér 9. Vármegyeháza - II. emeleti tárgyalója.
