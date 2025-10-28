Záporoznak a kérdések – közmeghallgatást tart Székesfehérvár polgármestere

Online közmeghallgatást tart szerdán 16 és 18 óra között Cser-Palkovics András, mely során azokat a kérdéseket, felvetéseket válaszolja meg, amelyek addig a lakosság részéről a posztja alá érkeznek.

Szerdán tart online közmeghallgatást a polgármester.

A városvezető hétfő délután osztotta meg a bejegyzést, mely alá cikkünk készültekor közel 300 hozzászólás érkezett. Ezeket átböngészve összegyűjtöttük a legtöbbet felvetett vagy épp legérdekesebb kérdéseket. Mutatjuk!

A közmeghallgatás legfőbb kérdései:

Sokakat – érthetően 0150 főként azok a területek érdekelnek, ahol élnek. Így rengeteg kérdés érkezett utak és járdák felújítására, valamint plusz parkolók létesítésére. Ezek mellett felmerültek olyan kérdések is, melyek régóta foglalkoztatják a fehérváriakat.

Mi lesz a sorsa a Malom utca, Sörház tér, Fürdő utca, Fürdő sor által határolt területnek?

Hol tart az Auchan körfogalom ügye?

Várhatóak-e további módosítások a helyi járatos buszok menetrendjében? Utóbbi sokak szerint katasztrofálisan működik.

Felújítják-e a maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési házat?

Mikorra várható az uszoda felújítása?

Mindezekre a Székesfehérvár polgármestere már válaszolt is. E szerint a Malom utca, Sörház tér, Fürdő utca, Fürdő sor által körülhatárolt területen ideiglenes gyűjtőparkoló kerül kialakításra, amit várhatóan 2026-ban adnak át a lakosság számára.

Az Auchan körforgalom terveit az állam elkészítette és az engedélyeztetés is megvan. A városvezető úgy fogalmazott, hogy reméli a közbeszerzés és a kivitelezés is hamarosan útjára indul.

A helyi járatos buszok közlekedése kapcsán elmondta, hogy az új városrészek kialakulásával szükségszerű volt a módosítás, de a jelenlegi buszhálózat még további ütemben kerül fejlesztésre a közeljövőben, mely kapcsán ismételten kikérik a lakosok véleményét.

A Gárdonyi Géza felújítására vonatkozóan ugyancsak elkészültek a tervek, de az ehhez szükséges pályázati lehetőségeket még keresik.

Ami pedig az uszodát illeti, az előkészültek készen állnak, de lévén, hogy egy közel 4 milliárd összköltségű beruházásról van szó még keresik a pénzügyi forrásokat.





