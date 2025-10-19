október 19., vasárnap

Közlekedés

31 perce

Így készülj a közlekedésre a hosszúhétvégén – elkerülheted a dugókat

Címkék#m1#m7#Mindenszentek#közlekedés

Az őszi szünet kezdetével hamarosan megindul az ország: a következő két hétvégén rendkívül erős forgalomra, forgalomkorlátozásokra és szokatlan kamionstopra kell számítani. A közlekedés a hosszúhétvégén jóval több türelmet követelhet, ezért vigyázzunk egymásra.

Az október 23. és november 2. közötti időszak az ősz legforgalmasabb időszaka lesz. A legtöbben útra kelnek, sokan kihasználják az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszúhétvégét, valamint a Mindenszentek napjához kötődő utazásokat. Emiatt országszerte torlódásokra lehet számítani, a közlekedés a hosszúhétvégén főleg az autópályáknál és a temetők környékén lehet káoszos. 

Közlekedés a hosszúhétvégén
Közlekedés a hosszúhétvégén – útlezárások és felújítások

Az M1-es, M3-as, M7-es és M30-as autópályákon több szakaszon is felújítás zajlik, ami sávszűkítéseket, ideiglenes sebességkorlátozásokat és torlódásokat okozhat. Az M7-esen például burkolatcsere, míg az M1-esen nagyszabású bővítés folyik, ezért a közlekedés a hosszúhétvégén a megszokottnál lassabb lehet.

Változó kamionstop

A kamionstop menetrendje is eltér a szokásostól.

Október 22. (szerda) 22:00 – október 23. (csütörtök) 22:00

Október 25. (szombat) 22:00 – október 26. (vasárnap) 22:00

Mindenszentek hétvégéjén: szombat reggel 8:00-tól vasárnap este 22:00-ig tart.

A változások miatt különösen fontos előre tervezni az utazást és a közlekedést a hosszúhétvégén.

Tippek autósoknak

Mielőtt útnak indulnának érdemes:

  • Ellenőrizni az autópálya-matricák érvényességét.
  • Időben megvásárolni a megfelelő matricát – ebben segít az autopalyamatrica.hu matrica-tervezője.
  • Több menetidővel és fokozott figyelemmel közlekedni, különösen a zsúfolt szakaszokon.

 

