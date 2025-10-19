Így készülj a közlekedésre a hosszúhétvégén – elkerülheted a dugókat

Az október 23. és november 2. közötti időszak az ősz legforgalmasabb időszaka lesz. A legtöbben útra kelnek, sokan kihasználják az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszúhétvégét, valamint a Mindenszentek napjához kötődő utazásokat. Emiatt országszerte torlódásokra lehet számítani, a közlekedés a hosszúhétvégén főleg az autópályáknál és a temetők környékén lehet káoszos.

A közlekedés a hosszúhétvégén okozat fennakadásokat.

Fotó: Benke Emília

Közlekedés a hosszúhétvégén – útlezárások és felújítások

Az M1-es, M3-as, M7-es és M30-as autópályákon több szakaszon is felújítás zajlik, ami sávszűkítéseket, ideiglenes sebességkorlátozásokat és torlódásokat okozhat. Az M7-esen például burkolatcsere, míg az M1-esen nagyszabású bővítés folyik, ezért a közlekedés a hosszúhétvégén a megszokottnál lassabb lehet.

Változó kamionstop

A kamionstop menetrendje is eltér a szokásostól.

Október 22. (szerda) 22:00 – október 23. (csütörtök) 22:00

Október 25. (szombat) 22:00 – október 26. (vasárnap) 22:00

Mindenszentek hétvégéjén: szombat reggel 8:00-tól vasárnap este 22:00-ig tart.

A változások miatt különösen fontos előre tervezni az utazást és a közlekedést a hosszúhétvégén.