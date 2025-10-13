Támogatás
1 órája
Közel 70 millió forintnyi támogatás landolt három településnél
67 millió forintot nyert a Magyar Falu Program keretén Szabadbattyán, Kőszárhegy és Füle. Mutatjuk, hogy mire fordítják a kapott támogatást!
6 millió forint Fülének, 30 millió forint Szabadbattyánnak – a 67 milliós Magyar Falu Program keretében kapott támogatásból ennyit kap ez a két település, Kőszárhegy pedig feltételezhetően a maradék 31 millió forintot, ám ez utóbbi még nem derült ki Vargha Tamás országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett tartalmaiból, csak a már fent említett kettő.
E szerint Fülén játszótér létesül, míg Szabadbattyánba a művelődési ház tetőszerkezete újul meg.
