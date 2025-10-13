Közel 70 millió forintnyi támogatás landolt három településnél

6 millió forint Fülének, 30 millió forint Szabadbattyánnak – a 67 milliós Magyar Falu Program keretében kapott támogatásból ennyit kap ez a két település, Kőszárhegy pedig feltételezhetően a maradék 31 millió forintot, ám ez utóbbi még nem derült ki Vargha Tamás országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett tartalmaiból, csak a már fent említett kettő.

Kovács Péter, Szabadbattyán polgármestere és Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

Forrás: Vargha Tamás FB-oldal

E szerint Fülén játszótér létesül, míg Szabadbattyánba a művelődési ház tetőszerkezete újul meg.



