Fontos figyelmeztetést adott ki a kórház

A Szent Pantaleon Kórház közleménye szerint minden betegnek kötelező igazolnia a személyazonosságát, így fontos, hogy mindig legyen nálunk személyazonosító igazolvány vagy útlevél, valamint a TAJ-kártya. A kórház emlékeztetett, hogy az igazolványok bemutatása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136/A. §-a alapján kötelező. Társlapunk a duol.hu beszámolója szerint ez a szabály a páciensek biztonságát és az ellátás pontosságát szolgálja.

Fontos változásra számíthatunk a fehérvári kórházban is

Fontos változás a fehérvári kórházban

