Erről mindenkinek tudnia kell!

2 órája

Fontos figyelmeztetést adott ki a kórház

Címkék#taj#igazolvány#fehérvári kórház#Szent Pantaleon Kórház

A kórház újabb fontos figyelmeztetést adott ki. A tájékoztatás célja, hogy minden vizsgálat és kezelés biztonságosan, pontosan történjen.

Feol.hu

A Szent Pantaleon Kórház közleménye szerint minden betegnek kötelező igazolnia a személyazonosságát, így fontos, hogy mindig legyen nálunk személyazonosító igazolvány vagy útlevél, valamint a TAJ-kártya. A kórház emlékeztetett, hogy az igazolványok bemutatása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136/A. §-a alapján kötelező. Társlapunk a duol.hu beszámolója szerint ez a szabály a páciensek biztonságát és az ellátás pontosságát szolgálja.

Fontos változásra számíthatunk a fehérvári kórházban is
Fontos változásra számíthatunk a fehérvári kórházban is
Fotó: Fehér Gábor

Fontos változás a fehérvári kórházban

Október 18-án, szombaton a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-ellátása szünetel. A II. számú Szakrendelő és több rendelőintézet zárva tart, egyetlen kivétellel, amelyről részletek IDE kattintva cikkünkben olvashatók.

Ha baj lenne! Egészségügyi ügyeletek Fejér vármegyében

Az orvosi ügyeletek kulcsszerepet játszanak a sürgősségi ellátásban. Az aktuális ügyeleti rendről és elérhetőségekről IDE kattintva részletes tájékoztatónkban olvashatnak.

Székesfehérváron tartották a Magyarországi Egészségügyi Napokat

Székesfehérvár adott otthont a XXXI. Magyarországi Egészségügyi Napok konferenciájának. A találkozót a Szent György Kórház vezetői és a város alpolgármestere nyitották meg. Részletek IDE kattintva.

A Szent Pantaleon Kórház közleménye IDE kattintva a duol.hu oldalán olvasható!

 

