Idősek vették birtokba a tóvárosi kondiparkokat (galéria)

A Tóváros szabadtéri kondiparkjaiba hívta a kikapcsolódni, mozogni vágyókat hétfő délután a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség. S bár a kondiparkról első hallásra nem feltétlen az idősebb korosztály jut az ember eszébe, ezúttal bizony mégis ők voltak azok, akik lelkesen próbálgatták a különböző kondi- és fitneszgépeket a Világ Gyalogló Hó(nap)on.

Idősek vették birtokba a tóvárosi kondiparkokat

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kondipark edzővel

Mészáros Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszönetet mondott a szervezőknek, edzőknek a segítségért, amellyel támogatják a mozogni, sportolni vágyókat. Ennek érdekében pedig Székesfehérváron most már minden városrészben létrehoztak szabadtéri kondiparkot. Mint elmondta, a visszajelzések alapján a helyiek üdvözlik az új létesítményeket, de sokan nem tudják, hogyan kell ezeket az eszközöket szakszerűen használni. Ezért nyáron három kondiparkban edzők segítettek az eszközök használatában, s ezt a programot folytatták most, hétfőn a Tóvárosban, ahol szakmai vezetéssel vették be a közeli kondiparkokat a résztvevők. Egyiktől a másikig sétáltak a Világ Gyalogló Hó(nap) keretében, hogy aztán elsajátítsák a szabadtéri kondigépek használatának tudnivalóit. S ha saját súlyos edzésre nem is került sor, az idősebb korosztály tagjai szívvel-lélekkel, s legfőképp jó kedvvel próbálgatták a gépeket. A helyes használatban és mozdulatokban pedig Flaschner Zita személyi edző segített, ahol csak kellett – a három helyszínt érintő, bő kétórás séta jót tett testnek és léleknek egyaránt.