Kommunista terroristák Európában

Nekünk itt Közép-Európában ezen továbbra sincs miért csodálkoznunk, hiszen a rendszerváltás óta azt látjuk, hogyan alkalmaznak kettős mércét nyugaton és nálunk, Magyarországon is, a hétköznapokban miként nem tesznek egyenlőségjelet a két népirtó, totalitárius rendszer, a fasizmus és a kommunizmus közé. Hiába ítélkezett már a történelem, a proletárok utódai lelkükben még mindig magasra emelik a világforradalom véres zászlaját.

Az olasz antifa tagjának megdicsőülése az Európai Unió parlamentjében

Forrás: ilsole24ore.com

A kutatók már régen elvégezték a házi feladatot – például a Kommunizmus fekete könyve című műben elvégezve az összegzést –, ezért tudjuk, hogy világszerte a 20. század során körülbelül 150 millióra tehető azok száma, akik e szörnyű, ördögi emberkísérlet miatt veszítették életüket Spanyolországtól Kambodzsáig, Kínától Közép-Amerikáig. Magyarországon már Kun Béláék elkezdték véres ámokfutásukat, amit aztán elvtársaik a hatvanas évekig, más értelmezésben, hatásaiban egészen a rendszerváltás előestéjéig folytattak. Miután a szocializmus évtizedeiben, majd sokáig azt követően is mesterséges bűntudatban tartottak minket két világháborús szerepvállalásunk miatt, mi magyarok érzékenyek vagyunk arra, hogy többé senki ne alkalmazzon kettős mércét sem a jelenben, sem akkor, ha a múltba nézünk.

A rendszerváltás után a Fejér Megyei Hírlap riportereként lényegében kézről-kézre adtak egymásnak azok az idős emberek, akik bátrak voltak elmondani a véleményüket, élményeiket a háborúról, az azt követő évekről, az 1956-os forradalomról, a megtorlásról. Szükségük volt erre maguk és gyermekeik miatt. Kimondtak olyan szavakat, amelyek korábban tabunak számítottak, és miután ezek megjelentek nyomtatásban, majd elmaradt a büntetés, egyre őszintébbek lettek az emlékezők. Mert bizony még tíz évvel a rendszerváltás után is féltek az emberek: asszonyok rángatták férjük karján a zakó ujját és pirítottak rá előttem társukra, aki belemelegedett az elbeszélésbe. Nem hitték el, hogy ezt már lehet. Nem tudták, miként kell szabadnak lenni.

A kettős mérce nyomai itt vannak velünk a mindennapokban. Most csak néhány esetet citálok ide, a sokból. Emlékszem, amikor először írtam a világháborús évek végén történt székesfehérvári, Rác utcai tömeges kivégzésről a Fejér Megyei Hírlapban, majd 23 éve a történet megjelent a Harcok és bűnök című, társzerzőségben megírt könyvemben, utána bizony sok támadást kaptam. Mivel nem lehetett letagadni az eseményeket, hamisítatlan bolsevik logikával azt derítette fel az egyik elvtárs, hogy mivel leírtam, katolikusok voltak az áldozatok és nem zsidók, én bizonyosan csak antiszemita, tehát fasiszta lehetek. Ma már emléktábla van a helyszínen és minden évben hivatalos megemlékezést rendeznek. Ugyancsak szűkebb hazánk napilapjában és a Harcok és bűnökben emlékeztem meg a tömeges nemi erőszakról, amelyek Fejér vármegyében is megtörténtek.