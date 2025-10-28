október 28., kedd

Gyász

25 perce

A magyar rádiózás legendájától búcsúzik az ország

Címkék#rádiózás#Komjáthy György#gyász

Elment Komjáthy György – a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakja, aki csaknem hét évtizeden át formálta a hazai könnyűzenei műsorokat, és generációkat tanított meg szeretni a zenét.

Feol.hu
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Komjáthy György 1933. december 2-án született Budapesten. A Bartók Béla Zenei Szakközépiskola növendékeként zeneszerzést és orgonát tanult, mielőtt 1958-ban a Magyar Rádió munkatársa lett. Technikai rendezőként kezdett, majd zenei szerkesztőként és műsorvezetőként vált ismertté – és szeretetté – a hallgatók körében.

komjáthy györgy
Komjáthy György (1933-2025)
Forrás: poptarisznya / facebook

Komjáthy György neve örökre összeforrt a magyar rádiózással

Nevéhez fűződik számos legendás rádióműsor: a Vasárnapi koktél, a Csak fiataloknak, a Töltsön egy órát kedvenceivel, valamint a 25 perc beat és A beat kedvelőinek. A popkultúra hazai térnyerésében kulcsszerepet játszott – ő volt az, aki hidat épített a fiatalok és a zene között, amikor a beat még sokak szemében „tiltott gyümölcsnek” számított.

A rádiózás mellett 1986 és 1997 között a Danubius Rádió zenei szerkesztőjeként is dolgozott, később a Sláger Rádió és az Infórum Rádió hallgatói is találkozhattak nevével és hangjával.

2011-től a poptarisznya.hu internetes rádióban is rendszeresen jelentkezett műsoraival, továbbra is szenvedéllyel beszélve a zenéről és a rádiózásról – egészen idős koráig aktív maradt. 

A hírt a Poptarisznya Facebook-oldala osztotta meg a közönséggel:

„Elment Komjáthy György... Nincsenek szavak...”

Gyermekei, Zoltán és Dóra is megható sorokkal búcsúztak tőle:

Nagyon nehéz most fogalmazni... Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5–7. épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott.

Komjáthy György rövid lefolyású, súlyos betegség után hunyt el – ahogy gyermekei fogalmaztak:

Elmentél, de örökké velünk maradsz.

 

