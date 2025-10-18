1 órája
Kodály 70: ünnep és zenei időutazás (galéria)
Valódi zenei és időutazásnak lehetett részese az Alba Regia Sportcsarnok közönsége pénteken este. Hetven évet felölelő jubileumi ünnepségen emlékezett ugyanis a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola.
Fotó: Nagy Norbert
Felemelő pillanatok részese lehetett mindaz, aki az Alba Regia Sportcsarnokban együtt ünnepelte a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 70. évfordulóját október 17-én, pénteken este. A jubileum méltóságteljes hangulatát Ferschné Várnai Tímea főigazgató szavai alapozták meg, aki emlékeztette a jelenlévőket:
- Ma nem egyszerűen egy jubileumot ünneplünk. Ez a közös éneklés, a zene és mindenek előtt a mi közösségünk ünnepe – szavai után, a színes műsor során a sportcsarnok gyakorlatilag valóban egyetlen nagy kórussá vált, ahol egykori és jelenlegi diákok, tanárok, szülők és támogatók találkoztak, hogy közösen idézzék fel a hét évtized csodáját – azt az összekötő dallamot és közös emlékezetet, amely generációkat kapcsol össze és ad erőt a folytatáshoz.
Fotók: Nagy Norbert - FMH
Ajándékok, támogató szavak
Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és Cser-Palkovics András polgármester szinte mindig jelen vannak a Kodály programjain, ezzel is kifejezve támogatásukat a város zenei neveléséért 70 éve felelősséget vállaló iskolának. Most sem volt ez másképp, köszöntőjükben kitértek erre is, megköszönve a pedagógusok munkáját, a diákok lelkesedését és azt, hogy a város rendezvényein rendszeresen élményt adnak a közönségnek. Ám ezúttal vendég volt – és ajándékot is hozott - Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, aki fehérváriként és egykori kodályos gyerekek szülőjeként is érkezett.
„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának” - idézte Kodály Zoltánt Sipos Imre, aki köszöntőjében nemcsak a Kodály iskola hetvenéves szellemiségét méltatta, de személyes kötődése révén is hangsúlyozta: a zenei nevelés olyan élő örökség, melyet minden generációnak újra meg kell szereznie és tovább kell éltetnie.
- Isten éltesse a Kodályt, a Kodályosokat! – fogalmazott, kiemelve, hogy az intézmény hűségesen őrzi és követi Kodály útját, a kiművelt értelem, szív, kéz és lélek egységét. Az iskola a városvezetés után a helyettes államtitkártól is kapott egy oklevelet, a zenei nevelés terén tett kimagasló szakmai munkásságáért. De nem érkezett üres kézzel Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke sem, aki szintén Kodály gondolatai kíséretében adta át az általa hozott oklevelet.
Visszatekintés: dallamból épült szellemi falak
Ferschné Várnai Tímea főigazgató visszatekintő szavai pedig újra felidézték az iskola gyökereit és hivatását.
- Iskolánk 1955. augusztus 25-én tartotta első tanévnyitó konferenciáját - emlékeztetett, majd hangsúlyozta: az alapítók Kodály Zoltán személyes útmutatását követve „azt a célt tűzték ki, hogy a magyar zenei nyelv a mindennapok részévé váljon.” Mint mondta, hittek abban, hogy a közös éneklés nem pusztán tudást ad, hanem „közösséget, lelkierőt, kulturális otthont teremt.” Felidézte, hogy a Kodály-iskola koncepciója kezdetektől világos volt: „minden nap legyen énekóra az órarendben, legyen társas éneklés, kóruséneklés.” Hangsúlyozta, hogy az ének-zenei általános iskolából az évtizedek során 12 évfolyamos intézmény, gimnázium és művészeti iskola született, ám a szellemiség változatlan maradt.
Az igazgatónő kiemelten méltatta a hagyományteremtő alakokat, köztük Mihályi Gyuláné „Eszti nénit”, akinek munkássága elválaszthatatlan Kodály zenei koncepciójának sikerétől. „Hitvallásom szerint minden a népdalénekléssel kezdődik” – idézte, rámutatva, hogy itt tanulja meg a gyermek kottaolvasást, magyar népzenei örökséget és világzenei értékeket. - A zene olyan képességekkel ruház fel, amelyek egy életre szóló erőforrást adnak - emelte ki, köszönetet mondva az alapítóknak és a hetven évnyi nemzedéknek, akik „maradandó értéket teremtettek”.
Megemlékezett továbbá az Éneklő Ifjúság hangversenyeinek hagyományáról, a fergeteges néptánc előadásokról, kórustáborokról, a hazai és nemzetközi fesztiválokról, melyekben „minden generáció részt vett.” Felidézte, hogy az iskola szellemiségét nem falak, hanem dallamok építették – „70 éven át voltak házaink a város különböző pontjain, de a dallam mindig velünk maradt.” A szülőkhöz fordulva megköszönte, hogy „kitartóan hitték, hogy itt együtt jó helyen vagyunk.”
Végezetül a pedagógusokat szólította meg, rámutatva, hogy „megszámlálhatatlan türelem, munka és szeretet építette fel ezt az iskolát.” Felelősségüknek nevezte „az alapítók örökségének őrzését és továbbadását,” hiszen - ahogy idézte - „az értékek átörökítése nem a hamu őrzése, hanem a tűz újraélesztése.”
Zenei időutazás
Az ünnepség során dübörgő tapssal és ovációval fogadott Kneifel Imre címzetes igazgató ezt követően az iskola zenei életének színes skáláját vonultatta fel egykori diákok, zenekarok, kórusok és néptáncosok segítségével. Levélben köszöntötte a résztvevőket és az iskolát az egyik első tanuló, hangüzenetben üdvözölte az intézményt a 90 éves tanárnő, „Éva néni”, a közönség soraiban pedig ott tapsolt a korábban szintén kodályos pedagógus, Lovrek Károly Artisjus-díjas karnagy is.
„Nem sokaság, hanem/ Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat./ Ez tette Rómát föld urává/, Ez Marathont s Budavárt hiressé.” – zengett végül ’A magyarokhoz’, immáron nem csak a kórusok, de a sportcsarnok teljes közönsége részvételével. A különleges születésnap egy csodás tortával ért véget.