Kodály 70: ünnep és zenei időutazás (galéria)

Ajándékok, támogató szavak

Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és Cser-Palkovics András polgármester szinte mindig jelen vannak a Kodály programjain, ezzel is kifejezve támogatásukat a város zenei neveléséért 70 éve felelősséget vállaló iskolának. Most sem volt ez másképp, köszöntőjükben kitértek erre is, megköszönve a pedagógusok munkáját, a diákok lelkesedését és azt, hogy a város rendezvényein rendszeresen élményt adnak a közönségnek. Ám ezúttal vendég volt – és ajándékot is hozott - Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, aki fehérváriként és egykori kodályos gyerekek szülőjeként is érkezett.

„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának” - idézte Kodály Zoltánt Sipos Imre, aki köszöntőjében nemcsak a Kodály iskola hetvenéves szellemiségét méltatta, de személyes kötődése révén is hangsúlyozta: a zenei nevelés olyan élő örökség, melyet minden generációnak újra meg kell szereznie és tovább kell éltetnie.

- Isten éltesse a Kodályt, a Kodályosokat! – fogalmazott, kiemelve, hogy az intézmény hűségesen őrzi és követi Kodály útját, a kiművelt értelem, szív, kéz és lélek egységét. Az iskola a városvezetés után a helyettes államtitkártól is kapott egy oklevelet, a zenei nevelés terén tett kimagasló szakmai munkásságáért. De nem érkezett üres kézzel Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke sem, aki szintén Kodály gondolatai kíséretében adta át az általa hozott oklevelet.