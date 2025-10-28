1 órája
Két magyar kiskorú is az áldozatok között Kenyában - közölte Szijjártó Péter, külügyminiszter
A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A miniszterelnök kijelentette, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.
Szijjártó Péter: két kiskorú is életét vesztette a repülőbalesetben
Szijjártó Péter röviden közölte, hogy az azonosítás folyamatban van, amint megkapják a hivatalos információt az áldozatok személyazonosságáról, a hozzátartozókat értesítik, minden létező módon segítik őket.
Eddig annyit lehet tudni, hogy a magyar áldozatok két család tagjai voltak, és egy ismerősük, két kiskorú is van köztük.
Szijjártó Péter beszélt Kenya külügyminiszterével, akinek segítségét kérte az intézkedésekhez. A kenyai nagykövetség konzulja a helyszínen minden segítséget megad a hozzátartozóknak – közölte a külügyminiszter.
A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.
A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.
A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.
Nyolc magyar turista halt meg Kenyában, amikor lezuhant egy repülőgép