Két magyar kiskorú is az áldozatok között Kenyában - közölte Szijjártó Péter, külügyminiszter

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A miniszterelnök kijelentette, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Senki nem élte túl a szerencsétlenséget

Forrás: MTI/AP

Szijjártó Péter: két kiskorú is életét vesztette a repülőbalesetben

Szijjártó Péter röviden közölte, hogy az azonosítás folyamatban van, amint megkapják a hivatalos információt az áldozatok személyazonosságáról, a hozzátartozókat értesítik, minden létező módon segítik őket.

Eddig annyit lehet tudni, hogy a magyar áldozatok két család tagjai voltak, és egy ismerősük, két kiskorú is van köztük.

Szijjártó Péter beszélt Kenya külügyminiszterével, akinek segítségét kérte az intézkedésekhez. A kenyai nagykövetség konzulja a helyszínen minden segítséget megad a hozzátartozóknak – közölte a külügyminiszter.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.