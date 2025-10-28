október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Két magyar kiskorú is az áldozatok között Kenyában - közölte Szijjártó Péter, külügyminiszter

Címkék#Szijjártó Péter#Külgazdasági és Külügyminisztérium#Kenyában#Orbán Viktor#miniszterelnök

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A miniszterelnök kijelentette, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Senki nem élte túl a szerencsétlenséget
Senki nem élte túl a szerencsétlenséget
Forrás: MTI/AP

Szijjártó Péter: két kiskorú is életét vesztette a repülőbalesetben

Szijjártó Péter röviden közölte, hogy az azonosítás folyamatban van, amint megkapják a hivatalos információt az áldozatok személyazonosságáról, a hozzátartozókat értesítik, minden létező módon segítik őket.

Eddig annyit lehet tudni, hogy a magyar áldozatok két család tagjai voltak, és egy ismerősük, két kiskorú is van köztük.

 Szijjártó Péter beszélt Kenya külügyminiszterével, akinek segítségét kérte az intézkedésekhez. A kenyai nagykövetség konzulja a helyszínen minden segítséget megad a hozzátartozóknak – közölte a külügyminiszter. 

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

 

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu