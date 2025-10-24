október 24., péntek

A jövő űrutazásai és az emberiség világűrben tartózkodásának szempontjából

1 órája

Kísérletek a világűrben és a Földön – Soponyán

Címkék#rendezvénysorozat#intézmény#természettudomány

A soponyai Zichy János Általános Iskola életében Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelt helyet foglal el a tehetségfejlesztés, a tehetséggondozás, melynek egyik kiemelt területe a természettudományok. Az intézmény részt vett az UniVerZoom programban, amely egy egyedülálló oktatási-tudományos program, ami közelebb hozza a diákokhoz az űrkutatást és a fizika világát.

Feol.hu
Kísérletek a világűrben és a Földön – Soponyán

Forrás: az iskola

A program a Hunor – Magyar Űrhajós Program és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ kooperációjában valósul meg.

A projekt során a diákok fizikatanári mentor vezetésével, a Kapu Tibor által a világűrben végzett magyar fejlesztésű kísérleteket saját tantermükben is elvégezhették földi körülmények között.

Kapu Tibor második magyar űrhajósunk az űrben végzett kísérleteivel nagymértékben hozzájárult a tudományos fejlődéshez. Ezek a kísérletek kulcsfontosságúak a jövő űrutazásai és az emberiség világűrben tartózkodásának szempontjából. Az UniVerZoom projekttel a természettudományok népszerűsítése, az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése, valamint a természettudományok, technológia, a mérnöki pálya iránti motiváció erősítése is a cél.

UniVerZoom program Fotók: Az iskola
Forrás: Az iskola

Amint megtudtuk: az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja rendezvénysorozata keretében – Őszi pedagógiai napok – Soponyán e kísérletek egy részét mutatták be az intézmény 8. osztályos tanulói Hollósi Lászlóné Anikó matematika-fizika-kémia szakos mesterpedagógus szaktanácsadó, igazgató vezetésével.

Tóth István, a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola fizika-informatika-technika szakos mesterpedagógusa pedig Online planetárium használata fizikaórán tankártyák segítségével címmel tartott előadást az érdeklődő pedagógusok részére.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Galambos Zsuzsanna, a fehérvári pedagógiai oktatási központ főosztályvezetője, Pintér Judit Viktória, a Székesfehérvári Tankerületi Központ munkatársa és Diószegi Anna soponyai polgármester.

 

