Kísérletek a világűrben és a Földön – Soponyán
A soponyai Zichy János Általános Iskola életében Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelt helyet foglal el a tehetségfejlesztés, a tehetséggondozás, melynek egyik kiemelt területe a természettudományok. Az intézmény részt vett az UniVerZoom programban, amely egy egyedülálló oktatási-tudományos program, ami közelebb hozza a diákokhoz az űrkutatást és a fizika világát.
Forrás: az iskola
A program a Hunor – Magyar Űrhajós Program és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ kooperációjában valósul meg.
A projekt során a diákok fizikatanári mentor vezetésével, a Kapu Tibor által a világűrben végzett magyar fejlesztésű kísérleteket saját tantermükben is elvégezhették földi körülmények között.
Kapu Tibor második magyar űrhajósunk az űrben végzett kísérleteivel nagymértékben hozzájárult a tudományos fejlődéshez. Ezek a kísérletek kulcsfontosságúak a jövő űrutazásai és az emberiség világűrben tartózkodásának szempontjából. Az UniVerZoom projekttel a természettudományok népszerűsítése, az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése, valamint a természettudományok, technológia, a mérnöki pálya iránti motiváció erősítése is a cél.
Amint megtudtuk: az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja rendezvénysorozata keretében – Őszi pedagógiai napok – Soponyán e kísérletek egy részét mutatták be az intézmény 8. osztályos tanulói Hollósi Lászlóné Anikó matematika-fizika-kémia szakos mesterpedagógus szaktanácsadó, igazgató vezetésével.
Tóth István, a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola fizika-informatika-technika szakos mesterpedagógusa pedig Online planetárium használata fizikaórán tankártyák segítségével címmel tartott előadást az érdeklődő pedagógusok részére.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Galambos Zsuzsanna, a fehérvári pedagógiai oktatási központ főosztályvezetője, Pintér Judit Viktória, a Székesfehérvári Tankerületi Központ munkatársa és Diószegi Anna soponyai polgármester.