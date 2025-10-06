október 6., hétfő

Állatok világnapja

47 perce

Akikre a legbüszkébbek gazdáik – olvasóink mutatták meg kis kedvenceiket (galéria)

Napi kérdés sorozatunk ezúttal az állatok világnapjához kapcsolódóan került ki Facebook oldalunkra. Ezúttal arra biztattuk őket a jeles lakalom kapcsán, hogy küldejenek fotókat szeretett kis kedvenceikről.

Feol.hu
Akikre a legbüszkébbek gazdáik – olvasóink mutatták meg kis kedvenceiket (galéria)

Forrás: olvasó

Október 4-én ünnepeljük inden évben rendszerint az állatok világnapján. A jeles alkalom pedig kitűnő apropó kicsi a dicsekvésre, amire mi most megadtuk olvasóinknak a lehetőséget Facebook oldalunkon: elküldhették nekünk kis kedvenceik fotóját.

kis kedvenc
Kutya, cica, nyuszi.. számos kis kedvenc fotója beküldésre került Facbookon.
Fotók: olvasóink

Az állatok világnapját idén is számos helyen megünnepelték, hisz minden élőlény megérdemli a szeretetet és tiszteletet, főleg, ha ilyen elképesztően aranyosak, mint olvasóink kis kedvencei.

 

 

Milyen állatot fogadnak javarészt olvasóink kis kedvencükké?

Lássuk is, hogy kik azok a kis állatok, akiket a legjobban szeretnek gazdáik Fejérben, a teljesség igénye nélkül tekintsék meg galériánkat a beérkező fotókból. Vannak köztük, kutyák, macskák, nyuszik, de még csiga is.

Olvasóink kis kedvencei

Fotók: olvasóink

 

 

 

