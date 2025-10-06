47 perce
Akikre a legbüszkébbek gazdáik – olvasóink mutatták meg kis kedvenceiket (galéria)
Napi kérdés sorozatunk ezúttal az állatok világnapjához kapcsolódóan került ki Facebook oldalunkra. Ezúttal arra biztattuk őket a jeles lakalom kapcsán, hogy küldejenek fotókat szeretett kis kedvenceikről.
Október 4-én ünnepeljük inden évben rendszerint az állatok világnapján. A jeles alkalom pedig kitűnő apropó kicsi a dicsekvésre, amire mi most megadtuk olvasóinknak a lehetőséget Facebook oldalunkon: elküldhették nekünk kis kedvenceik fotóját.
Az állatok világnapját idén is számos helyen megünnepelték, hisz minden élőlény megérdemli a szeretetet és tiszteletet, főleg, ha ilyen elképesztően aranyosak, mint olvasóink kis kedvencei.
Milyen állatot fogadnak javarészt olvasóink kis kedvencükké?
Lássuk is, hogy kik azok a kis állatok, akiket a legjobban szeretnek gazdáik Fejérben, a teljesség igénye nélkül tekintsék meg galériánkat a beérkező fotókból. Vannak köztük, kutyák, macskák, nyuszik, de még csiga is.
