Kikapcsolódás a szabadban

2 órája

Kirándulás vízpartra: Fejér tóparti túratippjei

Címkék#vízparti#túra#kirándulóhely

Fejér vármegye számtalan lenyűgöző kirándulóhelyet kínál mindazok számára, akik a természetet, a vízközelséget és a csendes feltöltődést keresik.Legyen szó túrázásról, madármegfigyelésről, családi kiruccanásról vagy akár romantikus sétáról, itt mindenki talál kedvére való vízparti célpontot. Az alábbi kirándulástippek segítenek felfedezni a vármegye legizgalmasabb vizes élőhelyeit – a jól ismert tavaktól az eldugott gyöngyszemekig.

Feol.hu

Velencei-tó – A napsütéses pihenés fellegvára
A Velencei-tó  méltán az egyik legismertebb kirándulóhely Fejér vármegyében. A 26 km²-es természetes tó sekély vize gyorsan felmelegszik, így a nyári hónapokban akár 28 °C-ra is felkúszhat a hőmérséklet, ideálissá téve fürdéshez, vízi sportokhoz és napozáshoz. A környéken számos kiépített strand, bicikliút, kilátó és tanösvény várja a látogatókat. A tó ásványi anyagokban gazdag vize nemcsak felfrissít, hanem a reumás panaszok enyhítésében is segíthet.
Kirándulástipp: Ha aktív túrára vágysz, érdemes körbebiciklizni a tavat – a látvány végig magával ragadó!

Fejér vármegye vízparti kirándulás élményei: tavak, holtágak és természetközeli pihenés vár.
A Fejér vármegyei kirándulás során a Velencei-tó napfényes partjai, a Dinnyési-fertő madárvilága és a Rácalmási szigetek vadregényes tájai várják a természet szerelmeseit egy felejthetetlen kirándulásra
Forrás: FMH-archív

Dinnyési-fertő – A madármegfigyelők paradicsoma
A Velencei-tó szomszédságában, egy kevésbé ismert, ám különlegesen gazdag ökológiai rendszer található: a Dinnyési-fertő. Ez a mocsaras, nádasokkal tarkított természetvédelmi terület a védett növények, gombák és madarak otthona. A kirándulás során olyan ritkaságokkal találkozhatunk, mint a hússzínű ujjaskosbor vagy a réti csík.
Kirándulástipp: Érdemes távcsövet hozni, mert a terület különösen gazdag madárvilága – többek között kócsagok, gémek és cankók – lenyűgöző látványt nyújt!

Vadludak a Dinnyési-fertőn.
Forrás: FMH-archív (Fenyvesi Ernő)

Rácalmási szigetek – A Duna ölelésében megbújó vadregényes táj
A Rácalmás melletti Nagy-sziget  egy 4,5 kilométer hosszú ártéri világ, ahol 17 állomásos tanösvény mutatja be a természet csodáit. Ligeterdők, holtágak, nádasok, sőt egykori gyümölcsösök nyomai is felfedezhetők a túra során. A vízparti kirándulás igazi kaland a gyerekeknek is: madármegfigyelő tornyok, fűzkunyhók és pallósorok teszik izgalmassá az útvonalat.
Tipp túrázóknak: Ne hagyd ki a holtág menti sétát – a mocsári teknős és a tarajos gőte akár szabad szemmel is megfigyelhető!

382 hektáros természetvédelmi terület Rácalmás keleti határában
Forrás: Majer Tamás

 

Rétimajor és a Rétszilasi-tavak – Horgászparadicsom és természeti menedék
A Sárvíz-völgyében található Rétszilasi-tavak  környéke nemcsak a horgászoknak, hanem a természetjáróknak is bakancslistás célpont. A mesterséges tavak körül kialakított tanösvények, madármegfigyelő pontok, ökoturisztikai központ és a különleges „Nyalóka-sziget” nyugodt kikapcsolódást kínálnak. A környék gasztronómiája sem elhanyagolható: az Aranyponty Halászcsárda friss halételekkel és helyi borokkal várja a látogatókat.
Kirándulástipp: Fedezd fel a különleges lótusztavat is, amely egész évben virágzik, köszönhetően a termálvíznek!

A természet csodája a csodálatos lótuszkert Rétimajorban
Forrás: FMH-archív

Kispusztai Sóstó – A rejtett madárrezervátum Soponya határában
A mezőföldi táj szívében, Soponya közelében bújik meg a kispusztai Sóstó, amely egy kör alakú, szikes tó – különösen izgalmas helyszín madárleshez. A térség korábban elhanyagolt volt, de ma már egyre több természetbarát fedezi fel a gulipánok, gólyatöcsök és sarlós partfutók élőhelyeként.
Túratipp: A leglátványosabb élményt nyáron vagy kora ősszel nyújtja a tó, amikor a sekély vízparton több tucat madárfaj gyülekezik.

Kirándulás vízpartra, ami feltölt

Fejér vármegye ideális célpont, ha vízparti pihenésre, természetközeli kikapcsolódásra vagy izgalmas túrára vágysz. Legyen szó aktív túrázásról a Velencei-tónál, csendes madárlesről a Dinnyési-fertőnél, ártéri sétáról Rácalmáson vagy egy ízletes halétellel záruló naplementéről Rétimajorban – ezek a kirándulástippek garantáltan feltöltenek testet-lelket.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
