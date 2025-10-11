Kirándulás vízpartra: Fejér tóparti túratippjei

Velencei-tó – A napsütéses pihenés fellegvára

A Velencei-tó méltán az egyik legismertebb kirándulóhely Fejér vármegyében. A 26 km²-es természetes tó sekély vize gyorsan felmelegszik, így a nyári hónapokban akár 28 °C-ra is felkúszhat a hőmérséklet, ideálissá téve fürdéshez, vízi sportokhoz és napozáshoz. A környéken számos kiépített strand, bicikliút, kilátó és tanösvény várja a látogatókat. A tó ásványi anyagokban gazdag vize nemcsak felfrissít, hanem a reumás panaszok enyhítésében is segíthet.

Kirándulástipp: Ha aktív túrára vágysz, érdemes körbebiciklizni a tavat – a látvány végig magával ragadó!

A Fejér vármegyei kirándulás során a Velencei-tó napfényes partjai, a Dinnyési-fertő madárvilága és a Rácalmási szigetek vadregényes tájai várják a természet szerelmeseit egy felejthetetlen kirándulásra

Forrás: FMH-archív

Dinnyési-fertő – A madármegfigyelők paradicsoma

A Velencei-tó szomszédságában, egy kevésbé ismert, ám különlegesen gazdag ökológiai rendszer található: a Dinnyési-fertő. Ez a mocsaras, nádasokkal tarkított természetvédelmi terület a védett növények, gombák és madarak otthona. A kirándulás során olyan ritkaságokkal találkozhatunk, mint a hússzínű ujjaskosbor vagy a réti csík.

Kirándulástipp: Érdemes távcsövet hozni, mert a terület különösen gazdag madárvilága – többek között kócsagok, gémek és cankók – lenyűgöző látványt nyújt!

Vadludak a Dinnyési-fertőn.

Forrás: FMH-archív (Fenyvesi Ernő)

Rácalmási szigetek – A Duna ölelésében megbújó vadregényes táj

A Rácalmás melletti Nagy-sziget egy 4,5 kilométer hosszú ártéri világ, ahol 17 állomásos tanösvény mutatja be a természet csodáit. Ligeterdők, holtágak, nádasok, sőt egykori gyümölcsösök nyomai is felfedezhetők a túra során. A vízparti kirándulás igazi kaland a gyerekeknek is: madármegfigyelő tornyok, fűzkunyhók és pallósorok teszik izgalmassá az útvonalat.

Tipp túrázóknak: Ne hagyd ki a holtág menti sétát – a mocsári teknős és a tarajos gőte akár szabad szemmel is megfigyelhető!

382 hektáros természetvédelmi terület Rácalmás keleti határában

Forrás: Majer Tamás

Rétimajor és a Rétszilasi-tavak – Horgászparadicsom és természeti menedék

A Sárvíz-völgyében található Rétszilasi-tavak környéke nemcsak a horgászoknak, hanem a természetjáróknak is bakancslistás célpont. A mesterséges tavak körül kialakított tanösvények, madármegfigyelő pontok, ökoturisztikai központ és a különleges „Nyalóka-sziget” nyugodt kikapcsolódást kínálnak. A környék gasztronómiája sem elhanyagolható: az Aranyponty Halászcsárda friss halételekkel és helyi borokkal várja a látogatókat.

Kirándulástipp: Fedezd fel a különleges lótusztavat is, amely egész évben virágzik, köszönhetően a termálvíznek!