október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

34 perce

Kirándulás Fejér vármegyében – bemutatunk öt izgalmas látnivalót

Címkék#őszi kirándulás#túraútvonal#tipp

Ősszel is gazdag látnivalók várják az érdeklődőket Fejér vármegyében, egyszerre kínálva kulturális, történelmi és természeti élményeket. Egyetlen hétvégi kirándulás során fedezhetjük fel a Bory-vár és a Brunszvik-kastély hangulatát, a Velencei-tó környékét, az Etyek-Budai borvidék borfalvait, valamint a bodajki kegyhely nyugalmát, így minden látogató gazdag élményekkel térhet haza.

Feol.hu

Fejér vármegye gazdag látnivalói tökéletes lehetőséget kínálnak a kirándulás és a természet iránt érdeklődők számára. A változatos túraútvonalak mentén várak, kastélyok és történelmi helyszínek tárulnak fel, miközben festői tájak, erdők és tavak kísérik az utazót. A régióban található források és kegyhelyek pedig spirituális és természeti élményt egyaránt nyújtanak, így minden látogató megtalálhatja a számára legérdekesebb programot a pihentető sétától a kulturális felfedezésig. Íme néhány őszi túra tipp, ahová érdemes ellátogatni egy kellemes hétvégén is.

Fedezd fel Fejér vármegye látnivalóit egy felejthetetlen kirándulás során a természetben és kultúrában!
Egy kirándulás Fejér vármegyében izgalmas élményt nyújt: várak, kastélyok, tavak, borfalvak és a bodajki kegyhely mind felfedezésre várnak.
Forrás:  FMH-archív 

Bory-vár (Székesfehérvár): a romantikus hely

A székesfehérvári Bory-vár egyedülálló alkotás, amelyet Bory Jenő szobrász és építész saját kezűleg épített és díszített több évtizeden át. A romantikus hangulatú épület tornyai, szobrai és galériái különleges atmoszférát teremtenek, a kert és a kiállított művek pedig a művészet és a fantázia világába vezetik a látogatót.

A Bory-vár az igaz szerelem jelképe.
Forrás:  FMH-archív 

Brunszvik-kastély és kastélypark (Martonvásár): az őszi természet

A Brunszvik-kastély klasszicista szépsége és hangulatos angolkertje országos hírű. A parkban található Beethoven-emlékmúzeum emléket állít a zeneszerző és a Brunszvik család kapcsolatának. A szabadtéri koncertek, a botanikailag gazdag park és az Agroverzum interaktív kiállításai egyszerre kínálnak kulturális és természeti élményt.

Brunszvik-kastély_kirándulás
A Brunszvik-kastély bármelyik évszakban tökéletes célpontja lehet egy kirándulásnak.
Forrás:  FMH-archív 

Velencei-tó és környéke: kilátó és arborétum

A Velencei-tó  az aktív kikapcsolódás egyik központja, amely nyáron ideális fürdőhely, körbeépített kerékpárútja pedig ősszel is kedvelt a bringások körében. A tó körül azonban kulturális és természeti kincsek is várják az érdeklődőket: a Pákozdi Pagony arborétumának árnyas sétaútjai, a Katonai Emlékpark történelmi bemutatói, valamint a Bence-hegyi kilátó panorámája egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak a kirándulások során.

Velencei-tó
Forrás:  FMH-archív 

Etyek-Budai borvidék: borünnep és őszi kirándulás

A borvidék festői borfalvaiban, mint Etyeken, a pezsgő és üde fehérborok mellett pezseg az élet is. Az Etyeki Piknik rendezvények során a vendégek a borospincék teraszain ízlelhetik a helyi borokat és kézműves finomságokat, barátságos, fesztiválhangulatú közegben. A Rókusfalvy  Fogadó pedig nemcsak gasztronómiai élményeket kínál, hanem a tágabb térség kedvelt találkozóhelyének is számít.

etyek-budai borvidék
Az Etyek-Budai Borvidék festői borfalvaiban magávalragadó az ősz.
Forrás:  FMH-archív 

Kirándulás a Bodajki kegyhelyre: spirituális útikalauz

Bodajk a Mária-zarándoklatok egyik legismertebb magyarországi helyszíne, amely évszázadok óta vonzza a hívőket és az elcsendesedésre vágyókat. A barokk templom, a szent kút vagy szent forrás és a kegyhely spirituális légköre a megnyugvás és a lelki feltöltődés élményét kínálja a látogatóknak. A Vértes térségét egyébként ma már tematikus kerékpáros túraútvonal, a Kincsestáj  köti össze a Velencei-tóval. Érdemes kipróbálni!

bodajki kegyhely
Bodajk a Mária-zarándoklatok egyik legismertebb hazai helyszíne.
Forrás:  FMH-archív 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu