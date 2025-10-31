október 31., péntek

Farkas névnap

Kik emlékeinkben élnek, halhatatlanok

Címkék#Halottak Napja#mindenszentek#jó reggelt

Déri Brenda

Egy hétvége, amikor nincs más dolgunk csak szeretni, emlékezni és lelassulni. Már itt állunk Mindenszentek és Halottak napja küszöbén, az év azon időszakában, amikor lehetőségünk van sorstársainkkal együtt emlékezni elhunyt szeretteinkre. Ilyenkor a temetőt nem a ború és a csend öleli körbe, hanem sokkal inkább az arcokon lecsorgó emlékező könnyek, szorgos kezek, amelyek mécseseket gyújtanak és hevesen dobogó szívek, amelyek ugyan összetörtek, de még kitartanak. Ilyenkor nem a bánat viszi a szeretteket a temetőkbe, hanem sokkal inkább a hála. Hála, mert egykor ismerhették azt, akinek fejfája előtt állnak. Hála a közös nevetésekért, az együtt eltöltött pillanatokért és azokért a percekért, amiért azt mondjuk: köszönöm, hogy ismerhettem!


 


 

 

