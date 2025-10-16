Két hölgy kapta idén a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat

Egy tájépítész alkotópáros, Herczegné Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea kapta idén a székesfehérvári önkormányzat által alapított Schmidl Ferenc Építészeti Díjat. A rangos elismerés új birtokosainak olyan közterületeket köszönhetünk, mint például a Bartók Béla tér, a Géza Nagyfejedelem tér, illetve az Országzászló tér. De munkájukat dicséri a Sóstói tanösvény, valamint az Aranybulla Emlékmű terveinek megújítása.

A város szülötte előtti tisztelgés

Mint megtudtuk, Székesfehérvár Önkormányzata még 2014-ben, az Ybl bicentenárium évében alapította a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, hogy tisztelegjen a város szülötte, Ybl Miklós máig ható és a város határain túlmutató építészeti, főépítészi munkássága előtt. A díj a közösség megbecsülését hivatott kifejezni azon szakemberek iránt, akik munkásságukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának magas színvonalú fenntartásához, illetve fejlődéséhez, és akik művészi érzékenységükkel, mérnöki pontosságukkal az adott kor szellemében, mégis az ezredéves hagyományokat tisztelve végzik tevékenységüket.

Közös szakmai munkák sora

Sóstó Természetvédelmi Területen a tanösvény tervezése

Árpád-ház Program Nemzeti Emlékhely Sétaút teljes koncepcióterve

Szent István tér tájépítészeti tendertervének elkészítése

Országzászló tér

Bartók Béla tér

Géza nagyfejedelem tér

Aranybulla Emlékmű és környezete tájépítészeti és generáltervezése

Tisztelik a város történeti gyökereit

– Székesfehérvár arculatát leginkább az a térképen nem ábrázolható, mégis mindenki által érzékelhető hangulat határozza meg, amit közterületeink állapota és minősége közvetít. Városunk terei, parkjai, sétányai azok a találkozási pontok, ahol múlt, jelen és jövő egyaránt jelen van. Az elmúlt években Székesfehérvár tanúbizonyságot tett arról, hogy értő módon fordul saját öröksége és jövője felé. Számos ikonikus helyszín újult meg úgy, hogy egyszerre tisztelte a város történeti gyökereit és szolgálta a 21. századi igényeket. Ezek a megújulások nem csupán burkolat- és zöldfelületcserék, de szemléletformáló gesztusok is egyben. A város azt üzeni velük, hogy a közterületek nem csak átjárók, hanem életterek, amelyek minden korosztályt megszólítanak, ahol jó együtt lenni – fogalmazott Lantay Attila, Székesfehérvár főépítésze, a Schmidl Díj Bizottság tagja, aki külön kiemelte a két díjazott szakember által választott letisztult formavilágot, a növényeket, az anyaghasználatot, valamint a térhasználati funkciók világos elrendezését.