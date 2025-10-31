Rendkívüli bejelentés: megduplázódhat az ingyenes készpénzfelvétel - részletek

Társlapunk a Világgazdaság kiemeli, hogy a tervezet szerint 300 ezer forintig válna elérhetővé az ingyenes készpénzfelvétel havi két alkalommal, ami fontos változás. A javaslat a következő hetekben kerülhet az Országgyűlés elé. A gazdasági portál Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselőjének Facebook-bejegyzésére hivatkozik, amelyben a politikus kiemeli, hogy a kormány célja a lakosság pénzügyi terheinek csökkentése. Mindeközben Fejér vármegyében is egyre több bankautomata (ATM) létesül, ami újabb jó hír.

Jó hírek érkeztek a lakosságnak: eltörölhetik az eddigi 150 ezer forintos készpénzfelvételi határt.

Fotó: Facebook/Illusztráció

​Gulyás Gergely miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a SZÉP-kártyáról 2025. december 1. és 2026. április 30. között, azaz egy öthónapos időtartam alatt lehet majd ismét vásárolni hideg élelmiszereket. Részletek ITT!