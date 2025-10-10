Halloween
1 órája
Keresik Szabadhídvég legrémesebb házát
Vajon ki az a háztulajdonos, aki a legrémisztőbb dekorációba öltözteti otthonát?
Halloweenre hangolódó felhívást tett közzé a szabadhídvégi önkormányzat, melyben keresik a település legrémesebb házát. A „versenyen” indulóknak nincs más dolga, csak a lehető legijesztőbb jelmezbe kell öltöztetnie a házát, majd készíteni egy képet és elküldeni a [email protected] e-mail címre.
A képeket október 31-ig várják, ezt követően november 5-ig lehet szavazni a beérkezett képekre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre