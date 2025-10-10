Keresik Szabadhídvég legrémesebb házát

Halloweenre hangolódó felhívást tett közzé a szabadhídvégi önkormányzat, melyben keresik a település legrémesebb házát. A „versenyen” indulóknak nincs más dolga, csak a lehető legijesztőbb jelmezbe kell öltöztetnie a házát, majd készíteni egy képet és elküldeni a [email protected] e-mail címre.

A képeket október 31-ig várják, ezt követően november 5-ig lehet szavazni a beérkezett képekre.